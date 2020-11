Bendl (ODS): Chcete, ať odsouhlasíme nouzový stav, a nechcete říct, jak má vypadat

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedající. Mrzí mne, že tu není ministr zdravotnictví k tak vážnému tématu, snad má něco důležitějšího. Někde je tu aspoň ministr školství. My jsme ve stavu, kdy potřetí v krátké době rozhodujeme o tom, jestli dát vládě bianko šek k tomu, aby měla volnou ruku k jednotlivým opatřením, která se k nám postupně z médií dostávají, a nemáme možnost jako poslanci být konfrontováni s jednotlivými opatřeními, která vláda navrhne nebo prosadí a schválí. To je něco, co mě extrémním způsobem vadí. Vadí mi, že se dozvídáme z médií, jaká opatření přijdou a pan ministr to tady před chvílí zmínil, že za chvíli bude mít důležitou tiskovou konferenci s panem ministrem školství, kde veřejnost bude informována. No tady byste měli především nás poslance informovat o tom, co chcete. Z jakých důvodů a s jakými podklady. Já myslím, že už by bylo fér, volali jsme po tom několikrát, abyste přišli s jasným plánem a opatřeními, která se veřejně dají hájit.

Já jsem se pana ministra zdravotnictví ptal na interpelacích, zdali by mi neřekl aspoň jeden věcný důvod k tomu, proč v jednotlivých opatřeních dělá vláda maximum pro to, aby koncentrovala lidi na jednom místě. Protože zúžení úředních hodin nevede k ničemu jinému než k většímu počtu lidí, kteří se setkávají před radnicemi a jednotlivými úřady, kde čekají na to, až jim budou povinnosti, které si musí ze zákona splnit, vyřízeny. Stejně tak nedělní zákaz prodeje znamená větší koncentraci lidí v jiné situaci v pátek odpoledne. To, že včera zrovna nebyly supervelké fronty, já přičítám tomu, že se lidi připravili den předem. A jednak ty největší návaly přijdou právě pátek a sobota. Nevidím nejmenší důvod, proč naopak hledat taková opatření, která nepovedou ke koncentraci lidí, ale povedou k tomu, aby se ti lidi co nejméně potkávali a měli šanci si svoje záležitosti, jak nákupy, tak případně úřední věci, měli šanci si je vyřídit co možná nejpohodlněji, co nejméně času strávit ve frontách, protože tam samozřejmě riziko nákazy hrozí.

Děkuju, že mě posloucháte (Ministr je zabrán do hovoru.) Já to myslím úplně smrtelně vážně, protože se bavíme o vážné věci. Prosím, jestli tedy něco máte, tak vyhlaste přestávku a můžeme o tom pokračovat někdy jindy.

Vláda od nás chce bianko šek. Já jsem přesvědčený, a my jsme vám ho několikrát dali, ale přicházíte s některými opatřeními, která se veřejně hájit prostě nedají. Já neumím vysvětlit lidem, proč může být otevřen salón pro stříhání psů, a nemůžeme jít ke kadeřníkovi, kde se řádně objednáme. To nejsem schopen vysvětlit. Stejně jako opatření, které jste nedávno změnili, kdy "normální" promiňte mi ten výraz, svatby mohou probíhat, ale registrované partnerství nikoliv. To vůbec nechápu, co to má za smysl směrem k epidemickým opatřením. Těch 15 metrů čtverečních, to jsem rád, že konečně vím, kdo to vymyslel, protože to je neuvěřitelné! V praxi téměř nerealizovatelné, nezkontrolovatelné. Myslím si, že to je něco, co už je přes čáru. Že přitvrzujeme v situaci, kdy epidemie má řekněme ten charakter, že se zmenšuje a že přece jenom jsou tady jisté významné náznaky toho, že ta situace se lepší.

Pan ministr zdravotnictví tady říká, že jsme svobodní a žádné svobody neomezujeme. Máme zákaz vycházení, pane ministře! Máme zákaz zpívat! Asi každý cítíme to omezení svobody někde jinde. Ani vy jako občan si nemůžete na ten Karlův most jít po 9. hodině, zazpívat to už vůbec ne. Takže podle mne každý opravdu vidíme tu svobodu někde jinde. Vy v zajetí svých opatření, která se nedají podle mne hájit a nedají se vysvětlit. Myslím si, že byste měli s těmi opatřeními a nemáme tu hlasovat o tom, že má být nouzový stav, to v jisté míře chápeme všichni. Ale jak ten nouzový stav má vypadat? Já se prostě nechci dožívat toho, že každý den si vy ministři vzkazujete skrze média, co kdo bude kde prosazovat. Vy samozřejmě obracíte na sebe mediální pozornost, protože to je strašně zajímavé, když ministr Havlíček jeden den řekne, že něco, co se vyhlásilo den nebo dva dny před tím, se bude měnit. Úplně si umím představit reakci vás tam ve vládě, kteří na to koukáte, říkáte si, ježíšmarjá, co se to tam zase objevilo? Vždyť jsme se potkali před dvěma nebo třemi dny a dohodli jsme se na nějakém řešení. No a my jsme v podobné situaci zajatců toho, kdy po nás chcete, ať odsouhlasíme nouzový stav, a nechcete nám říct, jak nouzový stav má vypadat, nebo jakými opatřeními nás budete do budoucna překvapovat. Já to považuji za nešťastné, protože my jsme jako opozice opravdu chtěli být součástí těch diskusí, bereme tu situaci vážně, ale nechceme a nemůžeme hájit opatření, která jsou absolutně nevysvětlitelná.

A když jsem zmínil ten nedělní obchod, vůbec nerozumím tomu, proč nemohou být otevřeny malé obchody. Proč ženete lidi do velkých obchoďáků a nechcete za stejných podotýkám za stejných režimových opatření povolit otevřít malé obchody? Vždyť, co tomu brání? Proč jedni - i když možná, že tahle vláda v tom má jisté zkušenosti, že pro vás jsou ti velcí něčím výjimečným a ty malé potřebujete vždycky nějakým způsobem okrouhat - ale nemá to logiku! Prostě můžete to otevřít a můžete to klidně spustit od zítřka. A kdybyste sem s takovýmto opatřením přišli, tak zcela určitě my jako občanští demokraté za to ruku zvedneme, protože to je vytváření i nerovných podmínek. Všichni tu situaci mají složitou, ale nejsem schopný to vysvětlit těm lidem, proč do obchoďáku si pro elektroniku můžou a do malého obchodu ne! A ještě si vymyslíte těch 15 metrů čtverečních, to je úplný nonsens.

O zákazu nočního vycházení jsem mluvil, kolik těch lidí dneska, vyděšených, protože naprostá většina starších lidí samozřejmě nikam nechodí. Oni ani nemají kam. Tak musíme fakt jako po jednadvacáté hodině těm lidem říkat - nesmíte jít ven, abyste někoho nenakazili - když tam stejně nikdo není ani nemá kam jít? Musíme takovéto symboly držet? Nebylo by lepší se prostě bavit opravdu o těch praktických věcech, tady ve Sněmovně, klidně si to rozdělit tak, když přijdete s návrhy opatření, my jsme určitě připraveni tady sedět soboty, neděle, jak bude potřeba, nejsme ale ochotni bavit se o jednotlivých opatřeních, ale nejsme ochotni jako možná komunisté vám dát třicetidenní bianko šek na to, abychom pak byli překvapováni a konfrontováni s tím, co vy tam ze dne na den vymyslíte a každý druhý den měníte? To si myslím, že ten čas už na to není. Situace se zaplať pánbůh zlepšuje a jestli je k tomu potřeba nějaký prostor a my jsme ochotni pracovat v tomhle duchu, tak pojďme se bavit o tom, že dneska jsme tady byli výjimečně od osmi, tak tady můžeme být i sobotu, neděli. Mně to vůbec nevadí, ale určitě nesouhlasím s tím, abyste dostali bianko šek na třicet dní.

Přijďte příště už opravdu, protože za sebe říkám, že už se mi prostě nechce zvedat ruku, přestože vím, že nouzový stav je potřeba a že ho potřebujete, a proto jsme za to taky ty ruce zvedali, abychom vám dali šanci rychle reagovat, abyste nemuseli do Sněmovny, ale už utekla spousta času, už řadu informací máme, a tak bychom mohli už se začít bavit operativně i tady na úrovni Sněmovny o jednotlivých opatřeních místo toho, abyste chodili oznamovat na tiskové konference, aby to tedy média měla dřív než my, kteří o tom musí rozhodnout. Možná, že vládní poslanci jsou natolik zmasírovaní, že vám odsouhlasí úplně všechno, ale mně je to strašně líto, protože si neumím představit, že když jdou po ulici a zeptá se jich někdo konkrétně na některá konkrétní opatření, jsem přesvědčený, že ho nejsou schopni vysvětlit. A koncentrace těch lidí, programová koncentrace těch lidí, kterou vy prosazujete těmi opatřeními, je podle mě špatně směrem k tomu lékařskému posouzení věci. Omlouvám se, že jsem možná byl příliš dlouhý, ale opravdu mě ta situace trápí. Díky.

