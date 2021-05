Bendl (ODS): Nemůžeme vědět, co se stane za deset let

reklama

Děkuji za slovo. Já myslím, že významu toho zákona už odpovídá fakt, že ministr zemědělství věděl, že se to bude dnes odpoledne projednávat a z pracovních důvodů se omluvil. Myslím si, že daleko více potřebujeme třeba tedy citovaný myslivecký zákon. Dochází k miliardovým škodám. My jako opozice jsme několikrát navrhovali, aby tento zákon byl projednáván Poslaneckou sněmovnou. Vládní většina to vždycky smetla. Doufejme, že se toho dočkáme aspoň na téhle schůzi. Já cítím tu vratku Senátu asi následovně.

Většina senátorů si váží společenské prospěšnosti zahrádkářů, a tak ten zákon nám poslali v podobě, který v podstatě deklaruje, ano, zahrádkaření je společensky prospěšná záležitost, ale nechtějí vstupovat do pravomocí samospráv nakládání s jejich vlastním majetkem. To, co říká poslanecká verze, ta říká: my, poslanci vám zákonem (určíme?) na jak dlouho a jak můžete nakládat s tím kterým majetkem. Je to třeba drobnost, nicméně já jsem hluboce přesvědčen, že když obec bude vědět, že může pronajmout pouze na deset let, tak že se tedy žádný pytel s podporou zahrádkaření neroztrhne.

Já nepovažuji starosty za hlupáky a zastupitelstva za nemohoucí asociály, kteří by nevnímali potřebnost fungování zahrádkářských spolků apod. Já jako bývalý starosta Kladna jsem měl tu čest jednat s řadou spolků zahrádkářských. Některé ty zahrádkářské kolonie vznikly v extravilánu a ty byly v podstatě bez problémů a některé vznikly před spoustou let v intravilánu obce, dokonce v centru města, kde si postupně z těch zahrádek lidi stavěli čím dál tím - řeknu - bydlení na vyšší a vyšší úrovni, až se z chat a chaloupek staly v podstatě rodinné domy. A sami zahrádkáři přišli s tím, že by rádi, aby se tato oblast stala oblastí s vybudovanými komunikacemi, se svozem domovního odpadu, s natažením vody, kanalizace a tak dále a tak dále, což vy byste jim v podstatě schválením toho poslaneckého návrhu v podstatě znemožnili.

Vy jste řekli - na deset let a basta. Nejméně na deset let se tam z toho nemůže stát nic jiného než ta zahrádkářská kolonie. A já si troufnu říct, že ti starostové a zastupitelstva vědí lépe než my poslanci, jak v kterém městě či obci mají se zahrádkářskou kolonií nakládat a že je to čistě komunální téma, a proto chápu a chci poděkovat senátorům, že nám vrátili tento návrh zákona. Pan senátor mě teď nevnímá, nicméně já si myslím, že prostě zvítězilo to, že chceme dát najevo, že vás podporujeme. Já souhlasím i s tou verzí, že nemusíme mít na všechno zákon. Já myslím, že kdo něco kdy v životě dělal a aktivně, tak jestli na něco nadával, tak na přehršle byrokracie, které v téhle zemi máme. A jakmile máme jeden zákon, už jste tady o tom mluvili, příště bychom ho rozšířili a ještě bychom k tomu udělali nějaké vyhlášky a přijali nějaké úředníky, kteří budou ty vyhlášky kontrolovat, jestli náhodou tam někdo nedělá nějakou lumpárnu, a to já si prostě myslím, že má zůstat na úrovni obcí, že je to čistě komunální úroveň a i my - musím zdůraznit - jsme v minulosti velmi podporovali zahrádkářskou činnost, podporovali jsme výstavy, ale nebyly to jenom ony, byli to chovatelé tak, jak tady bylo řečeno.

Nemyslím si, že by včelaři třeba toužili po tom mít vlastní zákon. Stačí, když tady bude dostatek společenské podpory samospráv i státu, což se děje a je to v pořádku, ale nemusíme mít opravdu na všechno zákon, to si myslím, že v téhle zemi si občané už příliš nezaslouží, abychom je tímhle ničili. (Kde?) já jsem přesvědčený o tom, že nevíme líp než starostové obcí a zastupitelstev, jak naložit s budoucími třeba zahrádkářskými osadami nebo jak se dohodnout se stávajícími. Já jsem připraven podpořit ten senátní návrh, který nevstupuje do pravomocí měst a obcí a zároveň deklaruje společenskou prospěšnost zahrádkářství. To je pro mě přijatelný kompromis jako člověka, který s tím kdy přišel do styku. A myslím si... jo, ještě poznámku k tomu, co tady bylo řečeno.

Ivan Adamec má absolutní pravdu, protože nemůžeme vědět, co se stane za deset let. To, co tady říkal pan kolega Staněk - no, přišla tisíciletá voda, všichni si pamatujeme, co to udělalo nejenom na Moravě, ale i v Čechách a jenom ve středních Čechách jsme evakuovali čtyřiadvacet tisíc lidí a měli jsme problémy, ani tak ne s koloniemi zahrádkářů, ale o no to je podobné, protože tady jsou možná stovky tisíc chat a chalup ve středních Čechách. Takže to byly obrovské problémy. Mimochodem, děje se totéž.

Z chatařských kolonií a osad se postupně stávají domy k trvalému bydlení, akorát se tam lidé nepřihlašují. Ale to je asi problém spíš tady pro paní ministryni Dostálovou a Ministerstvo pro místní rozvoj, neboť tohle se odehrává zcela běžně. Že to, že přišla velká voda a v tu chvíli - a já u toho byl aktivní účastník - se zjistilo, že místo poldrů a místo prostoru, kde se v minulosti, dávnými věky zpátky voda pravidelně rozlévala, jsme nechali skrze územní plány prostě postavit rodinné domy. A nejenom rodinné domy, v tomhle případě i zahrádky a podobně, to prostě možná to nemusel nikdo předpokládat. Všichni jsme věděli, že nejsou aktualizované povodňové plány, ale může se to stát a mohlo by se to stát z jiného důvodu, z titulu jiné katastrofy, nikdo by ji nechtěl přivolávat, ale může se to prostě stát. A není to předvídatelné a myslím si, že je zbytečně dostaneme do situací, ty zahrádkářské kolonie, které budou neřešitelné.

Zase to ve vlastně ve finále nebudeme řešit my tady, poslanci jako teď ti moudří, kteří budou nařizovat, jak mají nakládat se svým majetkem a na jak dlouho mají komu co pronajímat, ale budou to zase řešit ta zastupitelstva a starostové, jak jim pomoci. Nechme to, prosím, na ně a spíše, pokud jste ochotni a uvědomujete si, že zahrádkáři jsou důležití, tak spíše podpořte senátní návrh než ten poslanecký.

