Bendl (ODS): Snížit náklady jednotlivých chovatelů za porážku skotu

Hezký dobrý den, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové. Já jsem tedy předně rád, že jsme se konečně dostali k pracovním věcem a že ta živá atmosféra kolem politiky trošku poklesla, že konečně děláme něco, co je opravdu užitečné.

Velkou ambicí tohoto návrhu zákona bylo postihnout nedostatky předešlé novely, která dostatečně neřešila právě registr nebo centrální evidenci psů. Těch registrů vznikalo hodně. Umožňovalo to lumpům obcházet princip a umožňovalo to dále pokračovat v nekalé činnosti, co se týká chovu psů v množírnách. To tento návrh vlastně tuhle cestu uzavírá.

Chci velmi poděkovat panu zpravodaji i Ministerstvu zemědělství, ale také Ministerstvu vnitra, že se nakonec našel způsob, jak jednoduše umožnit obcím získávat informace z centrálního registru, nebo ten návrh pana zpravodaje k tomu vede.

My to velmi podporujeme, protože zůstáváme u nízkonákladových potřeb centrální evidence a zároveň naplňujeme to, co jsme tam příliš původně neviděli, a to bylo to umožnění zejména obcím, které nesou odpovědnost za věci související s evidencí psů, aby mohly vstupovat do centrální evidence, což umožní lépe hledat vlastníky - jak ty, kteří nic neporušují, pouze se jim pes někam zaběhl a oni ho nejsou schopni najít, stejně tak jednotlivým útulkům, aby skrzevá obce lépe spolupracovaly a mohli jsme dohledat jak vlastníka, tak případně řešit věci dál, co se toho ztraceného pejska týkají. Opravdu velké poděkování.

Pak jsem chtěl zmínit jednu věc, která se objevila až v závěru pár dní před projednáváním druhého čtení, a to je čipování laboratorních psů. Protože jsme byli konfrontováni s částí veřejnosti, která nás upozornila na to, že kdesi ve Španělsku došlo k nějakému zneužívání systému a že mají obavu, když se zruší povinné čipování laboratorních psů, že by mohlo docházet k obcházení zákona a mohly by se dít věci, které nejsou úplně v pořádku. My už jsme na to měli strašně málo času. Já tady chci veřejně na mikrofon slíbit, že využijeme čas, než přijde nějaký další návrh zákona, který bude otevírat zákon o ochraně proti týrání zvířat, abychom se více soustředili na tuhle problematiku. A já si v tuhle chvíli nemyslím, že by v České republice v laboratořích k něčemu takovému docházelo, ale pro lepší ujištění nás, ale i veřejnosti bychom tomu nějakou debatu věnovat měli a diskutovat o tom s odborníky ze strany veřejnosti a zároveň případně i s těmi laboratořemi, abychom našli co možná nejcitlivější způsob práce s těmi, jichž se to týká, s laboratorními psy. Takže my jsme sice nestihli udělat pozměňovací návrh, ale slibuji, že se téhle problematice věnovat chceme a budeme a při nejbližší příležitosti, protože budeme mít čas se věnovat diskusi s odborníky, popřípadě opravíme tak, aby se opravdu jistojistě nemohlo nic stát a zároveň abychom se chovali vůči zvířatům v maximální možné míře citlivosti.

Pan kolega Kott tady zmiňoval porážku. Já jsem v prvním čtení upozorňoval na to, že bych hrozně rád, abychom tou zákonnou normou umožnili porážku na farmách. Ve spolupráci s vedením Státní veterinární správy jsme udělali pracovní seminář, jestli to tak můžu nazvat, v terénu se sedláky tak, abychom hledali způsob, jak umožnit chovatelům dobytka, kteří nevlastní porážku a využívají, aby nemuseli vozit zejména skot někam daleko, to převážení je komplikované, nebezpečné a zároveň stojí poměrně významné prostředky. Našli jsme se Státní veterinární správou způsob, jak toto učinit, aniž bychom museli zasahovat do té hlavní legislativy veterinárního zákona. Půjde to vyřešit podzákonnou normou s tím, že pravidla Státní veterinární správa už zveřejnila, jakým způsobem toto činit, aby bylo možné umožnit porážku na farmách, což myslím pomůže nejenom snížit náklady jednotlivých chovatelů, kteří nemají dostatek finančních prostředků, aby si mohli zřizovat vlastní porážku, ale využívaly se tak kapacity porážek, které existují, za dodržování všech hygienických a ostatních norem, což také chci poděkovat, takže nemusíme zasahovat do tohoto návrhu zákona.

A já ještě krátce - pak už se pouze přihlásím v podrobné rozpravě ke svým pozměňovacím návrhům, které podávám. Jeden ten pozměňovací návrh se týká kupírování ocasu ovcí. Vy, kteří jste tady byli v minulém volebním období, víte, že jsme do veterinárního zákona dali zákaz možnosti kupírování ovcí tou gumičkou, tím nekrvavým způsobem, a praxe ukázala, že to je pro život těch zvířat velmi komplikované, neboť zejména u těch více chlupatých ovcí dochází k tomu, že se hygiena zadních partií výrazně zhoršuje, mouchy do toho kladou vajíčka a ta zvířata často končí tragickým způsobem, velmi trpící, a to právě proto, že není možné tu hygienu u takto chovaných zvířat udržet. Můj pozměňovací návrh vede k umožnění do sedmi dnů od narození dát tu gumičku na ocásek a touto nekrvavou metodou ocásek odstranit tak, aby bylo možné ten život ovcí do budoucna zlepšit.

Stejně tak navrhuji - víceméně je to jakési zpřísnění, ale zároveň, myslím si, že jde správným směrem, má už to řada evropských zemí na západ od nás - vypustit možnost kastrace samců mladších osmi týdnů u skotu, ovcí, koz nebo králíků bez znecitlivění. V rámci navrhované právní úpravy nedochází k omezení možnosti kastrovat samce, pokud je to z chovatelského nebo jiného hlediska potřebné, ale k omezení možnosti provádět tyto metody u starších zvířat bez znecitlivění. Možnost kastrovat mláďata u samců bez anestezie v raném věku zůstává zachována, nebrání však tomu, aby se tak, jak se to praktikuje dlouhodobě v mnoha jiných státech Evropy, použilo místní znecitlivění. Bolestivé zákroky nebo zákroky, u nichž lze bolestivost reálně předpokládat, se mají provádět po navozené anestezii. - To je můj druhý pozměňovací návrh.

A třetí - i když jsem si vědomý toho, že už se hodně v tomto udělalo, tak je otázkou, jak se o tom pobavíme před třetím čtením na jednání zemědělského výboru. Ten návrh se týká doplnění do definice útulku pro zvířata také to, že se jedná o zařízení, které poskytují péči týraným zvířatům, neboť útulky tuto činnost běžně vykonávají. Je otázka, jestli to rozšířit, nebo jestli už to v těch pozměňovacích návrzích, které přichází z Ministerstva zemědělství, je zakomponováno.

To je všechno z mé strany. Ještě jednou děkuji všem, kteří se aktivně podíleli na práci kolem veterinárního zákona. Děkuji.

