Bendl (ODS): Tzv. omezování z moci úřední nepodpoříme

Kolegyně, kolegové, pane ministře,

já budu stručný, protože jsme měli poměrně výživnou debatu na jednání zemědělského výboru. Chci tady deklarovat, že naprostou většinu těch návrhů, které prošly zemědělským výborem, po poměrně široké debatě jsme připraveni podpořit. Problém máme s tím § 12, kde je navrženo v tom vládním návrhu tzv. omezování z moci úřední. To znamená, že se úředník v nějaké fázi bez jakýchkoli daných pravidel, dopředu daných pravidel, může rozhodnout, že změní vydaná rozhodnutí na využívání vod v průmyslu a obecně v podnikání a k jejímu dalšímu využívání. Tudíž to my podpořit nechceme. My si myslíme, že ta pravidla, která jsou dnes, jsou dostatečná na to, aby mohlo vodní hospodářství v téhle záležitosti fungovat. Proto velmi podporujeme návrh, který prošel zemědělským výborem valnou většinou hlasů a navrhuje ho pan kolega Kott. Pro nás je to absolutně zásadní, jak se k tomu zákonu postavíme. Pokud by tento návrh prošel, pak jsme připraveni návrh zákona podpořit. Věřím, že najde většinu v Poslanecké sněmovně stejně jako v zemědělském výboru.

Pak mám jednu poznámku, která se týká využívání šedé vody, to znamená vody, která projde čistírnou odpadních vod a je zachycována. My si myslíme a jsme přesvědčeni, že je škoda, že ji nedokážeme využívat. Evropská unie nám přikazuje, abychom během pár let - teď přesně nevím, do kdy, myslím, že v roce 2023 - takovouto vodu využívali a je škoda, že na to nereagujeme rychleji. Vody není dostatek, byť ten letošní rok z hlediska zemědělské produkce určitě vodou nešetřil, nicméně pořád té vody je nedostatek a měli bychom se k ní chovat obezřetně. Tu šedou vodu můžeme využívat případně k různému zalévání fotbalových hřišť, využívat ji k zalévání nové výsadby stromů a podobně. Zkrátka využít ji tam, kde není potřeba superkvalitní čistá voda, ale voda, která už třeba byla vyčištěna, tzv. šedá voda. Přáli bychom si, aby přišel návrh, nejlépe vládní samozřejmě - pokud to nahradí poslanci, také je to pro nás přijatelné, my se v tom budeme angažovat sami - zkrátka rádi bychom podpořili větší využívání a širší využívání tzv. šedé vody.

A zmíním se ještě o tom, co tady říkal pan kolega Čižinský, to je ten návrh kolegy Jakuba Jandy, který se týká splavnění jednotlivých řek a využívání možnosti dostat se kanoí z jedné strany splavu na druhou. Já za to apeluji i pro ty z vás, kteří podporujete tzv. rybí přechody, protože existuje-li možnost takového plavby, je tam snazší pomoct rybě dostat se proti proudu i po proudu a myslím, že v civilizované společnosti bychom takovéto věci podporovat měli. Není to jenom o vodácích a o turistice, ale je to i problematika rybářství a podpory chovu ryb, které jsou tažné a které potřebují migrovat. V okamžiku, kdy vytvoříme překážku, která zabrání té rybě cestovat, zbytečně se ochuzujeme o lepší využívání vodních zdrojů i v této oblasti. Proto pléduji za podporu návrhu pana kolegy Jandy.

Děkuji vám za pozornost.

