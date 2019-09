Bendl (ODS): Všichni si budou myslet, že jsme se v Poslanecké sněmovně zbláznili

Děkuji za slovo, kolegyně, kolegové, pane předsedající, dámy a pánové.

Já bych v první řadě chtěl připomenout jednu věc, která se týká požití alkoholu za volantem nebo kdekoliv jinde. A věřím, že většina lékařů i v Poslanecké sněmovně potvrdí to, co se tady diskutuje v průběhu asi deseti let a vrací se to sem v různých cyklech, že do přibližně 0,24 promile alkoholu v krvi není prokazatelné, že je to vlivem požití alkoholu.

Pokud kdokoliv bude jaksi nachytán a bude mít naměřeno do 0,24 promile alkoholu, pak bude-li se soudit, bude-li tvrdit, že alkohol nepožil, musí to u soudu vyhrát, neboť není jisté, jestli toto promile alkoholu nebylo způsobeno něčím jiným. Zkaženým kompotem, požitím nějakého ovoce apod., které třeba už bylo trošku chycené. Nebo má nějaké jiné lékařské problémy. Zkrátka a dobře, nulová tolerance tak trošku zastírá fakt, že ne vždycky ten dotyčný, byť mu bylo naměřeno jak říkám ta částka, kterou já jsem v minulosti slyšel, byla 0,24 promile alkoholu, že je způsobena alkoholem.

Pokud se bude dotyčný bránit podle mého hlubokého přesvědčení, má šanci se ubránit. Co se týká toho, že bychom začali cyklisty a vodáky pokutovat za požití alkoholu - podle mě je to jistě pokrytectví v okamžiku, kdy jsme budovali z evropských peněz, případně financí jednotlivých měst a obcí, kde se víno stalo tradiční, že teď tam budeme, v minulosti jsme financovali cyklostezky, a teď tam budou stát policajti a budou každého, kdo vyjede z toho vinného sklepa, kontrolovat. To považuji za... minimálně pokrytecké. Prostě dobře to není. A budou si o nás všichni myslet, že jsme se v Poslanecké sněmovně zbláznili.

Stejně tak jako u těch vodáků, kde to považuji také za absolutní nesmysl. A zároveň bych se zeptal těch, co to prosazují, jak je to u těch kánoí vlastně bráno, kdo to kánoi řídí? Protože to asi musí být ten, kdo je zodpovědný za řízení té kánoe. Jestli je to ten zadák nebo ten háček. Jestli se potom tedy ti policisté dohadují s těmi, jichž se to týká, jestli opravdu řídili nebo nikoliv. Prostě dostali bychom se do neuvěřitelných paradoxů. A těch bychom se zbavili, kdybychom vodáky i cyklisty nevystavovali těmto problémům.

Myslím, že Česká republika má jiné problémy, než jsou právě tyto.

Děkuji za pozornost.

Ing. Petr Bendl ODS



