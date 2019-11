Berg (KOV): Kraj o novinkách v dopravě neříká celou pravdu

Cestování se zdraží těm, kdo jsou majiteli IN karet Českých drah IN25 a IN 50. Ty již nebudou nadále v krajských spojích platit, stejně tak v nich nebude platit skupinová sleva. „Problematické je to zejména pro cestující s IN 50, kteří patří k těm, kdo vlaky využívají nejvíc. Pro ně se cestování zdraží zhruba o čtvrtinu,“ uvedl Michal Berg. „Lidé, kteří šetří životní prostředí a jezdí hodně vlakem, tak budou nejvíce potrestáni,“ dodal.

Další problém je v tom, že Zlínský kraj nevyjednal s Českými drahami vzájemné uznávání jízdenek. Cestující tak musí pozorně sledovat, do jakého vlaku nastoupí a jakou jízdenku má koupenu. „Například na trati Vsetín – Valašské Meziříčí tak může dojít k situaci, kdy cestující, kterému například ujede rychlík, nemůže na stejnou jízdenku použít následující osobní vlak, a naopak. Je to tedy přesně opak integrovaného systému, kdy lze na jedu jízdenku cestovat čímkoli,“ upřesnil Michal Berg. Řešení je podle něj přitom zjevné: „V normální situaci by kraj uznával jízdenky ČD a naopak, v dálkových vlacích ČD by byly uznávány krajské jízdenky. To by bylo pro cestující nejpohodlnější. Cokoli jiného je paskvil.“

Problémem je i to, že krajské jízdenky nebude možné koupit přes internet nebo mobilní telefon. Zároveň s rušením pokladem v některých stanicích tak lidé budou muset jízdenky nakupovat mnohem častěji nepohodlně přímo u průvodčích. „Nákup přes internet nebo mobil je pro mnoho lidí už standardem, a tohle je krok zpět,“ uvedl Michal Berg.

V neposlední řadě se lidem zkomplikuje i dálkové cestování do Ostravy nebo Brna. Na trase Brno – Bohumín totiž začne jezdit společnost Regiojet, nicméně stát zatím nepřipravil lidem možnost nakoupit jednotnou jízdenku, která by platila po celé trase, kterou obsluhuje více dopravců. „Pro banální jízdu z Huslenek do Brna tak člověk bude muset kupovat tři různé jízdenky, namísto jedné jako doposud. Nejprve si u průvodčího v Huslenkách koupí jízdenku do Vsetína u společnosti Arriva, potom si musí koupit u průvodčího nebo na pokladně (pokud to stihne) krajskou jízdenku na vlak ČD, a následně jízdenku Hranice na Moravě – Brno u Regiojetu. „Tohle není problém kraje, ale ministerstva dopravy, které vede hnutí ANO, nicméně kraj by měl své občany pravdivě informovat o tom, že se jim cestování na větší vzdálenosti také zkomplikuje,“ uvedl Michal Berg.

Další podrobnosti o změnách v dopravě ve Zlínském kraji najdete na webu Koalice pro otevřený Vsetín

