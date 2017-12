Berg (Zelení): Počet cestujících v autobusech klesá, důvodem je chybějící integrovaný systém

Zlínský kraj se dlouhodobě potýká s úbytkem cestujících v autobusové dopravě. Jak je možné vyčíst z aktuální zprávy, například dopravce ČSAD Vsetín měl za uplynulý rok pokles cestujících o 4.5%. Přitom dříve byl úbytek 2,5 až 3,5 procenta. „Důvodem je zejména nízká kvalita dopravních služeb v kraji. Jako jeden z posledních krajů nemáme integrovaný dopraví systém, který, jak ukazuje například Jihomoravský kraj, dokáže lidi k veřejné dopravě dostat,“ uvedl Michal Berg, vsetínský zastupitel a místopředseda Zelených v kraji.

Integrovaný systém umožní cestujícím zejména pohodlné cestování na jednu jízdenku vlakem, příměstským autobusem i MHD ve městech. Taková služba nyní v kraji chybí, při cestě do Zlína a následném pokračování MHD je potřeba si koupit další jízdenku.

Integrovaná doprava se také stará o to, aby na sebe spoje navazovaly a aby reagovaly na poptávku cestujících. „V tom mají dopravci největší rezervy, vina ale padá zejména na kraj a na jednotlivá města, které objednávají dopravu. Spoje často nenavazují a některé autobusy jsou zastaralé. Na příkladu vlaků je vidět, že lidé mají zájem jezdit kvalitní hromadnou dopravou, pokud jezdí tam, kam lidé potřebují, a pokud má kvalitní služby. Rozšíření přímých vlaků z Kroměříže do Zlína od letošního prosince je pak ukázkou, že je potřeba vyjít vstříc poptávce,“ uvedl Michal Berg.

Integrovaný systém měly ve volebním programu všechny relevantní strany, ale zatím se ho občané Zlínského kraje nedočkali. „Měla by to být priorita, protože čím více lidí přesedne do aut, tím složitější je bude nalákat zase zpět. A to bude pro přírodu i pro kvalitu služeb veřejné dopravy velká nevýhoda,“ dodal Michal Berg.

autor: PV