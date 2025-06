Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 6074 lidí agentura Reuters.

Nejvyšší ukrajinský vojenský velitel Oleksander Syrskyj v sobotu napsal na Telegramu, že oblast kolem Kostjantinivky je zmítána těžkými boji.

„Nepřítel se řítí směrem ke Kostjantinivce, ale kromě četných ztrát nedosáhl ničeho. Agresor se snaží prorazit naši obranu a postupovat ve třech operačních sektorech,“ napsal Syrskyj.

Moskva se snaží získat kontrolu nad čtyřmi ukrajinskými oblastmi - Luhanskem, Doněckem, Záporožím a Chersonem.

Ukrajinský bloger, který na sociální síti X vystupuje pod přezdívkou Tatarigami a říká o sobě, že býval důstojníkem ukrajinské armády, však naznačuje, že Rusové dávají Ukrajincům na frontě pořádně zabrat.

Bohdan Krotevych, bývalý náčelník štábu 12. brigády, z jehož informací Tatarigami vychází, poznamenává, že v některých oblastech je jednotka rozptýlena na úseku delším než pět kilometrů a má pouze 10 až 12 vojáků. Z původního personálu praporu zbývá pouze 25 %.

„Na taktické úrovni se některé jednotky se schopným vedením přizpůsobily situaci a částečně kompenzovaly nedostatek personálu efektivním využitím dronů, dobře připravených pozic a pokud možno i minových polí. Tyto metody však nejsou výsledkem systematického úsilí,“ napsal Tatarigami s tím, že Ukrajincům schází kvalitní operačně taktické velení. „Klíčové problémy v organizačním vedení stále přetrvávají,“ upozornil Tatarigami.

Bohdan Krotevych, former Chief of Staff of the 12th Brigade, notes that in some areas, a unit is spread across a stretch of more than five kilometers with just 10 to 12 soldiers. Only 25% of the battalion's original personnel remain.



??Few important points to add here: