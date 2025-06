Gulyáš: Vládní umírající kobyla kope o to víc. Evropu na podzim čekají strašné věci

Šéf hnutí ANO v Praze Ondřej Prokop se dal do hovoru s hercem, dabérem a publicistou Michalem Gulyášem, který hned na úvod prozradil, že jeho manželka má asi 28 svatozáří, protože život s ním není lehký. „Všichni bojujeme se svými démony, ale tvůrce má tu výhodu, že je dokáže přetvořit do určitého tvaru a z toho potom vznikají ty produkty, když to řeknu moderně,“ podotkl.

„Já jen upozorňuju na to, že to existuje. Že když někdo tvrdí, že to není, tak je. Sedmdesátý léta jsou zpátky. Umírající kobyla o to víc kope, v tomto případě ďábelský kůň. Teď prožívám ostřejší fázi. Ale naštěstí jsem vyučenej už z toho minulýho režimu, takže se mnou to nezamává. A potom. Můj otec je Maďar a můj otec, když se tady postaví,“ Gulyáš v tu chvíli ukázal na jedno místo, „tak s ním nehnete. A já jsem zaplať Bůh po něm.“

„To máte dobrou průpravu,“ ozval se v tu chvíli Ondřej Prokop uznale.

Gulyáš prozradil, že napsal několik knih, včetně politicky laděného thrilleru, ale jinak napsal především 21 divadelních her.

Poté prozradil, že vidí věci jinak, než řada herců z tzv. pražské kavárny.

„Jak jsem smatlanej z mnoha různých národností a předků a mám tam toho otce, tak já prostě vím, že se člověk nesmí bát a říct si - co já můžu udělat, abych se alespoň pokusil o nápravu těch divnomravů, které obepnuly naši zemi, která byla taková veselá, pracovitá, ač ne příliš velká, tak vlastně dokázala přežít věky a různé situace, ale teď jsme se dostali do něčeho strašidelnýho. A tak musíte okopávat kotníky. A ta satira je nejlepší zbraň,“ podotkl.

Mainstreamová média podle jeho názoru masírují dnešní lidi. Českou televizi prý miluje, „ale pokud jde o zpravodajství, tak tam se k tomu vyjadřovat nebudu,“ kroutil hlavou Gulyáš.

Herci by se podle jeho názoru měli věnovat především svému povolání a nedělat to, co udělal jeden z herců, když odjel podpořit demonstrace na Slovensko. „Já ho nebudu jmenovat, ale všichni vědí. On tam jede a tam ze sebe udělá debila,“ pravil Gulyáš. Narážel snad na Bolka Polívku, který letos přijel do Bratislavy podpořit demonstrace proti slovenskému premiérovi Robertovi Ficovi.

Sám o sobě už se prý Gulyáš dozvěděl ve veřejném prostoru leccos.

„Jsem dezolát, jsem proputinovskej, jsem proruskej, jsem kdo ví co. Jsem to nejhorší. Ale já prostě jenom říkám, že věci nejsou černobílý,“ zdůraznil Gulyáš s tím, že když někdo něco popisuje příliš jednostranně, tak on přispěchá, aby to zředil. A to by podle něj měli herci dělat. A bohužel to většina nedělá. Přitom by čekal, že herci se budou věnovat tématům, které z Gulyášova pohledu hýbou Českem. Třeba pokud jde o křehkou mladou generaci motýlků, jak je herec nazval, a tyto děti prý mají řadu problémů, o kterých by se podle něj mělo mluvit.

„Já kandiduju ve středních Čechách za hnutí Stačilo!. Tak, a teď jsem to oznámil, takže jsem komanč. Ale pro mě je to hnutí významný v tom, co říká. Já bych byl schopen kandidovat i za SPD, ale Stačilo! je pro mě určitým symbolem. … Já kandiduju jako nezávislej, ale jestli mě budou někteří lidi štvát, tak já tam jako vlezu. Ty Marxovy práce jsou podstatný v tom, že se s lidma nesmí jednat jako s otrokama,“ zdůraznil.

„Nejdu tam proto, abych si v parlamentu vydělal prachy. … Já tam jdu fakt za lidi. Pokud někteří lidé, nadlidé, uvažují o druhých, jako že je to plebs, tak to takhle není. Bez lidí nejsou nadlidi,“ zdůraznil Gulyáš.

„Já jsem byl nejdřív liberál. Byl jsem havlista. Ale pak jsem začal chápat některé souvislosti, postupně se ze mě stal určitej konzervativec. … Ale musím konstatovat, že jsem nalevo. Já prostě nechci vidět ty bezďáky, já nechci vidět ty mladý rodiny bez peněz,“ rozčiloval se Gulyáš.

Konstatoval, že teď na podzim Evropu čekají „strašný věci“ a bude to složité.