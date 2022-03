Berki (STAN): Výjimka z požadavku znalosti českého jazyka by byla do konce tohoto školního roku

reklama

Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové,

jménem skupiny poslankyň Olgy Richterové, Renáty Zajíčkové a poslanců Jana Berkiho, Stanislava Fridricha, Pera Gazdíka, Pavla Klímy a Marka Výborného vám ve stručnosti představím pozměňovací návrh, který byl do systému vložen včera ve tři čtvrtě na deset jako sněmovní dokument číslo 610. Zároveň byl tedy předán panu zpravodaji a řídící.

Ten pozměňovací návrh, resp. jeho principy, byly i diskutovány na včerejším večerním výboru a v zásadě na nich, tedy aspoň dle mého názoru, panovala shoda. První úpravou je rozdělení zápisů v podstatě jakoby do dvou kol, kdy první kolo je řekněme řádné, a to druhé kolo, které by mělo proběhnout v červnu nebo nejpozději v první polovině července, je určeno právě pro ukrajinské děti. Tam v zásadě umožňujeme řediteli to jednak rozdělit z důvodu snazší administrativy a druhý důvod je, aby měl možnost zjistit, jakou kapacitu bude případně potřeba navýšit.

Druhou úpravou je úprava § 3, do které se přidává mateřská škola, tedy ta individualizace nebo umožnění individualizace výuky podle řekněme zvláštního programu. Je tedy vztažena i na děti v mateřské škole.

Třetí změnou je potom, jak už avizoval pan ministr, možnost cizince, tentokrát se bavíme o přijímacím testu na střední školy, konat písemný test z matematiky buď v jazyce českém, ukrajinském nebo anglickém.

Následně potom čtvrtou úpravou je výjimka z požadavku znalosti českého jazyka. Tam jenom upozorňuji v souvislosti s koncem toho pozměňovacího návrhu, že tato výjimka by byla do konce tohoto školního roku a v zásadě by umožňovala řediteli najmout pro homogenní skupinu, která je složena pouze z žáků dětí ukrajinských, učitelku/učitele na dobu kratší než 12 měsíců v tomhle případě, zároveň by nemuseli prokazovat znalost českého jazyka a mohli by vyučovat právě v této homogenní skupině. A znovu připomínám, v tuto chvíli ten navržený § 6 má navrženu platnost pouze do konce tohoto školního roku.

Další úpravou je potom výjimka z hygienických požadavků. V zásadě ve chvíli, kdy ředitel bude mít prostory, ve kterých může umožnit výuku a rozhodne se tak, a požádá tedy o navýšení kapacity, tak ten nový § v zásadě umožňuje - jednak tedy je to do konce platnosti tohoto zákona nebo do doby kratší, pokud ředitel požádá o dobu kratší - zapsání zvýšení kapacity, zároveň ovšem nebude v tomto procesu vyžadováno vyjádření stavebního úřadu a Úřadu na ochranu veřejného zdraví a zároveň tedy na tyto prostory se dočasně nebudou vztahovat klasické požadavky na třídy.

Dále se tam vrací zvláštní pravidla pro vysoké školy. Toto bylo v tom návrhu, který dostali členové a členky školského výboru původně. Drobnou úpravou je nostrifikace v zásadě v souladu se současnými pravidly v tom smyslu, že je bude provádět škola s institucionální akreditací. Pokud bude student přijímán na vysokou školu bez institucionální akreditace, tak je to možné právě po dohodě s tou vysokou školou s institucionální akreditací.

A na závěr bych chtěl jenom poděkovat ještě všem, kteří od zveřejnění toho záměru, který jsme vlastně dostali ještě před projednáním ve vládě, za sbírání podnětů k poskytování těch podnětů, za konstruktivní diskusi k tomu a zároveň také bych chtěl poděkovat týmu z MŠMT za to, že nám výrazně pomohlo právě s přípravou tohoto pozměňovacího návrhu tak, abychom mohli reagovat na ty podněty z terénu.

Děkuji.

