Berkovcová (ANO): Bojí se vás už i soukromé školy

Děkuji za slovo. Já ještě doplním paní předsedkyni ohledně 6 miliard, které údajně pan ministr školství Bek najde v rezervách rozpočtu Ministerstva školství. Toto, když zaznělo v médiích, že údajně 6 miliard se najde v rozpočtu Ministerstva školství, tak celým školským systémem zaznělo zděšení. Všichni totiž víme, že kapitola rozpočtu školství je hluboce podfinancována. Potvrdili to i ekonomové, minimálně o 20 miliard je v rozpočtu školství méně, než by potřebovalo. A nyní vy tvrdíte, že najdete 6 miliard ve svých rezervách? Komu je seberete? Takže říkáte soukromým školám, církevním školám, nebo snad vysokým školám, i ty se bojí. Anebo sáhnete do platových prostředků pro učitele? Sáhnete na prostředky pro provázející učitele? Vaše neziskovky tady mávaly praporem a tvrdily rychle schvalte školský zákon. Miliony dětí ve školách čekají na financování školních psychologů, sociálních pedagogů, provázejících učitelů. Ale vždyť na ně nebudou peníze, takže opět zůstanou sociální pedagogové, školní psychologové pouze na papíře, protože na ně prostě budou chybět peníze.

A tak, jak mluvím s řediteli škol, nikdo vám nevěří, že ty peníze skutečně někde najdete a že do těch škol doputují. Ředitelé se bojí, šetří peníze a skutečně nevědí, jak to bude od září, ale to, že by ty peníze dostali, tomu nikdo nevěří. Děkuji.

Mgr. Jana Berkovcová ANO 2011



