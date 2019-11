Bezecný (KDU-ČSL): Proletáři všech zemí, spojte se

To musí krásně znít všem českým plebejcům a nespokojencům, novodobým táborovým řečníkům a zhrzelým uchazečům o moc. "Jedině když se spojíme, jsme schopni oligarchu porazit", hřímá Pospíšil na sjezdu strany s podporou necelých 5 % občanů TOP 09 a chybí už jen zaťatá pravice a doplněk ve formě “právě jsem se vrátil z Hradu..”

A co pak? Až ho společně vyženeme. Půjdeme na ně? Na průmyslníky, velkostatkáře? Ty “hajzly” bohatý? Poženeme je zase svinským krokem? Ukážeme jim kde je jejich místo? Ukážeme jim, kdo tady bude vládnout? Sebereme jim, co “nakradli” abychom si zase byli všichni rovni?

Mistře Kalousku, pane kníže Schwarzenbergu, jak se na tohle nechutné divadlo můžete dívat? Kam zmizely ideové základy, na nichž jste svou stranu stavěli?

A co na to oslovení pánové a dámy z ODS? To jste dědici a pokračovatelé díla jednoho z architektů českého kapitalismu? Jak to můžete vydržet poslouchat?

Smutný to pohled na českou politickou scénu. Místo témat a jejich řešení je už dlouho její jedinou náplní hon na lišku. Líté pronásledování kořisti, která si dovolila uspět lépe než ostatní. Moc dobře vím, jaké to je. A take vím, že až kořist dostanete, určitě z toho nebude mít prospěch občan. Pak totiž teprve začne mazec. Znají to psychologové, známe to z dějin. Známe to z každodenních mezilidských vztahů. Až zmizí společný nepřítel, pustí se pronásledovatelé do sebe. Antibabišovská revoluce začne požírat své děti. A peří přitom bude lítat. Ovšem doplatíme na to všichni.

Ing. Ivo Bezecný KDU-ČSL

mimo zastupitelskou funkci

školství

Kdyby se TOP 09 prezentovala myšlenkově, člověk by jí popřál mnoho zdaru. Svět má být pestrý a politika má být založena na pestrosti názorů. Jelikož se však TOP 09 prezentovala jak se prezentovala, pak si říkám žádná škoda, skončí-li v propadlišti dějin jako jí podobní rychlokvašní předchůdci.

A říci, paní nová předsedkyně TOP, že to kdysi za vlády sociální demokracie nebylo tak strašné, jako je to dnes, to myslím vůbec není vůči občanům I vůči vládám, které tady byly v minulosti, fér. To je těžká podpásovka a jsem rád, že průzkumy veřejného mínění nedávají TOP 09 za pravdu. Jsem přesvědčen, že pro většinu občanů nebyla lepší doba, než je dnešek. Dávejme tedy moc dobrý pozor, abychom nedovolili stranám jako je současná TOP 09 otočit kolo vývoje zpět.

A nakonec výstraha pro demokratické strany potácející se těsně nad 5% hranicí. Raději se moc nedívejte dolů, aby vás rozkolísaná a ideově vyprázdněná Topka nestáhla k sobě pod hladinu. Všichni za jednoho, jeden za všechny, nechte mušketýrům. Vy se raději pevně držte zbytku svých idejí a programových názorů, máte-li vůbec ještě čeho, a nenechte se stáhnout do tenat tonoucího, jenž se, jak víme, i posledního stébla chytá.

(převzato z Profilu)

