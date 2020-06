Birke (ČSSD): Dnes nejen příprava stavby čeká mnohdy několik let

reklama

Vážení členové vlády, pane místopředsedo vlády, dámy a pánové, kolegyně, kolegové,

pokusím se být velmi stručný. Chci především hlavně ocenit vicepremiéra vlády pana ministra Havlíčka za přípravu čtyřistašestnáctky tak obecně, jak se v ní praví, předně za to, že vlastně nejenom jeho práci, ale ocenit i tu první normu, kterou jsme připravovali v zásadě po dohodě všech politických stran, které zasedaly v Poslanecké sněmovně, to znamená řekněme pracovně, shodli jsme se na vytvoření seznamu staveb, které mají takzvanou vládní prioritu, když to řeknu zjednodušeně.

Já jsem byl přítomen na jednání hospodářského výboru, kde byla velmi erudovaná, velmi kvalifikovaná debata, kde padala celá řada pozměňovacích návrhů v druhém čtení, kdy se hospodářský výbor k jednotlivým návrhům vyjadřoval. Ve svém úvodním slově to samozřejmě pan vicepremiér zmiňoval. Musím říci, že ten nejambicióznější plán byl vlastně z pera pana zpravodaje pana poslance Kolovratníka, kdy se přibližujeme v zásadě polskému modelu. A musím říci, že vyjádřením stanoviska, a teď nevím přesně, jak bylo to hlasování, ale bylo to víceméně přijato řekl bych poměrně velkou většinou, tak na druhou stranu nebyl přijat seznam, resp. změna, nebo zrušení toho seznamu. A já jsem velmi rád.

Dovolte mi tedy, abych - v podrobné rozpravě se přihlásím k pozměňovacímu návrhu - tak abych lehce odůvodnil zařazení nového bodu. Diskutoval jsem to s panem vicepremiérem. Je to na základě žádosti pana ministra zemědělství, pana ministra Tomana, aby do čtyřistašestnáctky do tohoto zákonu o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury byl vlastně zařazen nový bod, a to jsou vodní díla. Můžeme samozřejmě o tom diskutovat, vést debatu, jestli to je nutné, nebo není nutné. Já nechci vést politickou debatu a nechci vést... Já pouze a jenom navrhuji zařadit nový bod, resp. osmý, nebo takhle, promiňte, do 36. bodu vlastně osmý bod, což je vodní infrastruktura.

A do toho zahrnout tak, jak už tady bylo řečeno mými předřečníky, vodní dílo Nové Heřminovy, vodní dílo Skalička, vodní dílo Vlachovice, vodní dílo Kryry, vodní dílo Senomaty a vodní dílo Šanov. Takže jinými slovy - toto je, jak už jsem řekl, na základě žádosti ministra Tomana z hlediska přijetí pozměňovacího návrhu a já pevně doufám, že příští týden 10. 6. na hospodářském výboru opět povedeme v této věci velmi zásadní a myslím, že erudovanou debatu. A těším se samozřejmě v dalším týdnu na projednání a schválení tohoto řekněme klíčového zákona pro zrychlení dopravní infrastruktury, ať už jakékoli. Protože ti z vás, kteří mají zkušenosti s vypisováním zakázek a sháněním razítek z hlediska samospráv jako starostové, tak asi víte a víme všichni, o čem mluvíme, že dneska nejenom příprava stavby čeká mnohdy ne devět měsíců nebo rok, ale mnohdy několik let.

Takže děkuji za podporu mého pozměňovacího návrhu a děkuji vám za pozornost. Díky.

