Zwyrtek Hamplová: V budoucnu bude co napravovat

Senát zahodil šanci postavit se za samosprávu a malé školy. Škoda. Po šestihodinové diskuzi a řadě věcných argumentů pro i proti školský zákon nakonec - bohužel - prošel. Z důvodů, které považuji za velmi důležité a zcela principiální, hlavně na straně obcí, měst a krajů, protože to na ně přenáší povinnosti státu v oblasti nepedagogických pracovníků (zcela nesystémově a pouze “zištně”). A pak mám zcela jiný pohled na oblast slučování škol, které považuji za příliš radikální, upřednostňující kupecké počty před tím, co ty menší školy skutečně přinášejí dětem, je chybou, že prošel.

Navíc to slučování považuji za nucený zásah do svobodného rozhodování zřizovatelů. Tedy za mne NE. Starostům to jedno “ne” nepomůže, bylo nás málo. Nicméně já mám alespoň čisté svědomí. Až se s některým zřizovatelem potkám, mohu se mu podívat do očí. Jinak je to bohužel velmi nesprávné rozhodnutí.

Někam posíláme miliardy, a našemu školství bereme. Bude v budoucnu co systémově napravovat.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



