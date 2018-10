Birke (ČSSD): Náchodské ulice budou brázdit šetrné elektrobusy

Společně s ním křtili i zástupci společnosti CDS s.r.o. Náchod v čele s ředitelem Zdeňkem Pouznarem a ředitelem osobní dopravy Robertem Patzeltem a zástupcem dodavatelské firmy SOR Jiřím Daňsou dva zbrusu nové elektrobusy značky SOR, které byly pořízeny díky úspěšné žádosti o dotaci v Integrovaném regionálním operačním programu vyhlášeném Ministerstvem pro místní rozvoj. Obě vozidla byla pokřtěna pro Náchod velmi výstižnými jmény - „Irena" a „Danny".

„Město Náchod se díky této významné obnově stávajícího vozového parku společnosti CDS s.r.o. Náchod řadí mezi velmi málo okresních měst v ČR této velikosti, která mohou na linkách MHD provozovat elektrobusy. Díky tomu se posouváme významně dopředu v moderním pojetí osobní dopravy v našem městě," uvedl starosta Jan Birke a poděkoval zástupcům společnosti CDS za dlouholetou skvělou spolupráci.

Náklady na pořízení jednoho vozů činí cca 9 mil. Kč, dotace představuje částku více než 15 mil. Kč.

Elektrobusy budou zařazeny do provozu ještě během dnešního dne. Do budoucna tím dojde ke snížení vypouštěného množství emisí do ovzduší a zlepšení stavu životního prostředí na území, které bude těmito autobusy obsluhováno, tj. město Náchod a přilehlé městské části.

Nově pořízené vozy jsou nízkopodlažní a plně bezbariérové, což znamená snadnější vstup i výstup přepravovaných osob, které mají sníženou schopnost pohybu či orientace. V neposlední řadě bude cestování těmito autobusy jednodušší i pro maminky s dětmi v kočárku.

Elektrobusy vozy jsou v základu vybaveny také informačním systémem, který je v dnešní době téměř nezbytný, a to především z hlediska přepravy slabozrakých či nevidomých osob. „Tyto zcela bezemisní autobusy jsou navíc vybaveny WiFi zdarma a zároveň disponují USB nabíječkami," dodal ředitel osobní dopravy CDS s.r.o. Náchod Robert Patzelt.

Přejeme „Ireně" i „Dannymu" spoustu najetých kilometrů bez nehody a cestujícím příjemné a spokojené cestování!

