Birke (ČSSD): Nesmíme zapomínat na rychlostní tratě ani na vodní díla

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já myslím, že navážu na své předřečníky. Neřeknu nic nového, jen zopakuji slova, nejen zopakuji slova, ale spíše náladu nebo pocit, kdy zpravodaj, který vlastně dneska sedí v roli zpravodaje, byl ten, který do jisté míry propojil vlastně celý ten poslanecký politický blok k tomu prvnímu návrhu zákona 416, což byla vlastně poslanecká iniciativa mých předřečníků a ještě mých následujících řečníků, kteří po mně budou vystupovat, prostě všichni ti se vlastně jako politickou shodou domluvili na tomto zákoně.

Myslím si, že to byla přesně ta cesta, kdy všichni cítíme a cítili jsme do jisté míry, že vlastně je to jedna z cest, jak pomoci dopravní infrastruktuře, nebo liniovým - chcete-li - stavbám.

Je pravda, že do jisté míry byli někteří skeptičtí, někteří byli především skeptičtí k tomu seznamu, který byl doprovodným jakýmsi usnesením a rozumím tomu, že do jisté míry byl kompromisem.

Já chci říci, že v tuhle chvíli je dobře, že z pera Ministerstva dopravy /a pane ministře vaším prostřednictvím/ vlastně je předložen tento návrh, protože vlastně může navázat na tu řekněme politickou dohodu, a já bych tuto chtěl, přestože nejsme v severní Koreji, omlouvám se, ale zásadně bychom se mohli shodnout na tomto zákoně, protože on opravdu není pravý ani levý, co jisté míry. Není to pravý ani levý, ale v tuhletu chvíli je to jeden z možných nástrojů, který dopravní infrastrukturu jednoznačně urychlí.

Jan Birke ČSSD



Těch důvodů, které řekl můj předřečník pan kolega Dolínek a další a určitě i vystoupení pana starosty, kolegy, mého oblíbeného starosty a kolegy Ivana Adamce, který naváže po mně, bude samozřejmě mluvit o stejných věcech jako já, kdy my jako starostové nebo členové samosprávy pro nás, kdy máme ve svých správách výkon státní správy, to znamená udělování stavebních nebo územních rozhodnutí a stavebních povolení, tak musím říci, že do jisté míry zcela určitě by neměl být kritický, protože se oba dva potýkáme se stejnými problémy.

Na druhou stranu je pravda ta, že pořád ale to není to největší gros, které urychlí dopravní infrastrukturu a je to samozřejmě ten dále zmiňovaný stavební zákon, ale ten se netýká především této novely a prosím, neslučujme tu debatu, která nás čeká ve Sněmovně ohledně stavebního zákona, která bude složitá, bez diskuse, ale prosím, tato záležitost co se týče urychlení výstavby dopravní infrastruktury je individuální.

Dámy a pánové, dovolte mi tedy, abych i já vás požádal - a myslím si, že možná skutečně brečím dobře, ale na špatném hrobě - v tom slova smyslu, abyste podpořili tento návrh, protože dle mého názoru, znovu říkám, je jedním z nástrojů, jak zrychlit dopravní infrastrukturu v České republice.

Poprosím ještě možná s tím, že je otázka, že bychom neměli zapomínat kromě těch liniových staveb, což jsou železniční stavby, dopravní liniové řekněme stavby dálnic a silnic, tak nesmíme samozřejmě zapomínat na rychlostní tratě, to znamená takzvané vrtky, a neměli bychom zapomínat v žádném případě ani na vodní díla, to znamená otázka implementování vodních děl do tohoto zákona.

Děkuji za pozornost.

