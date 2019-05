Bláha (ANO): Je hezké, jak si tleskáte, ale pořád jste zapomněli na jednu podstatnou věc

Je hezké, jak hovoříte, je hezké, jak si tleskáte, ale pořád jste zapomněli na jednu podstatnou věc, a to je to, že chybí lidé v práci. To je právě to, proč nemůže to zdravotnictví mít volno, které by mohlo mít. Kdybychom měli dostatek personálu, tak by nikdo nemusel sloužit tolik hodin, protože je to logické. Je-li víc práce, dobře, je-li víc lidí v práci, vezmu si za to volno v okamžiku, kdy ta práce není. A rozhodně, určitě, pokud nastavíme ten stav, jak by mohl fungovat, tak přijdeme na ten model. V obchodě to funguje stejně. Myslíte, že v jeden den si přijde stejný počet zákazníků pro chleba? Nepřijde! Takže ten pekař někdy musí upéct víc, někdy méně. A takhle to funguje normálně, běžně v byznysu s čerstvými potravinami, zrovna tak jako ve zdravotnictví. Zrovna tak pracujeme 365 dní v roce a je to jenom o tom, abychom nastavili dostatečný počet pracovních sil na jednotlivá místa. A mrzí mě, že lidé, kteří ve zdravotnictví pracují, mluví tímto způsobem.

Jiří Bláha ANO 2011

Lídr hnutí ANO pro Liberecký kraj v roce 2017

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

