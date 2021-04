Bláha (ANO): Na více volna především musíme ekonomicky mít

reklama

Vážené kolegyní, kolegové,

já bych chtěl prostřednictvím faktické poznámky poděkovat předřečníkům prostřednictvím pana předsedající za slova, která tady zazněla. Tady je důležité, aby si všichni uvědomili jednu zásadní věc. Nikdo z nás určitě není pro to, nebo proti tomu, abychom měli více volna, více volného času, více trávili s rodinami, více si toho života užívali. Ale především na to musíme ekonomicky mít.

A v okamžiku, kdy jdeme do něčeho, co navrhnou poslanci - a samozřejmě neprojednalo se to mezi různými kluby, ještě navíc ani neznáme dopady na ekonomiku, a navíc to je podpořený i dnešní dobou, která je obrovsky složitá, tak se dostáváme do stavu, že vlastně hazardujeme s tím, co přijde. A hazardujeme s investicemi, hazardujeme hlavně s pracovními smlouvami dnešních zaměstnanců. Dostáváme se do stavu, kdy vlastně každý podnikatel bude muset zvažovat, jestli má na to zaměstnat další. A samozřejmě většina začne uvažovat tím směrem, že než si domluvit zaměstnance, tak si ho domluví na pevnou dobu.

Prostě bude vznikat více smluv na dobu určitou. Bude vznikat více smluv na DPP, DPČ, vznikne více černé práce. A to všechno zaviní to, že v této době, která je opravdu hektická, a řada firem nemá dnes na to, aby vyplatila dovolené a svátky, které má ze zákona povinnost vyplatit, tak prostě bude obrovský problém. Nejenom, že budou firmy krachovat, ale budou přicházet i lidi o práci. Tak já bych chtěl poděkovat a chtěl bych vyzvat, jestli by nebylo možné, abychom znova ustanovili skupinu nějakou, která by podpořila (Předsedající: Pane poslanče, skončil čas pro vaší faktickou poznámku.) kompenzace pro stávající covidové období.

Děkuji.

