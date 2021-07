Bláha (ANO): Podnikatelé byli lumpové, mají vysoké důchody, my jim to sebereme

reklama

No tak čtyřicet pět let mám odpracováno já. Až půjdu možná do důchodu, je mi šedesát, počítám v osmdesáti, tak budu mít o nějakých dvacet víc, takže šedesát pět let. A může se stát, až mi bude devadesát a vám o třicet víc, že poslanci se sejdou a řeknou: no ti podnikatelé byli lumpové, oni vykořisťovali ty lidi a mají vysoké důchody, my jim to sebereme. Nebo můžou přijít a říct: no ti poslanci měli třikrát větší důchody nebo peníze než normální zaměstnanci, no přece nemůžou mít takové důchody. To se dostáváme úplně někam do nevím kam.

Neprojednané zákony versus důchodová reforma. Věřte tomu, že bych byl radši, kdybychom neprojednali jediný sociální zákon, ale měli bychom tady novou důchodovou reformu. A věřte tomu, nedocházelo by k těmto věcem, které tady dneska projednáváme, jako ženy versus muži. Nikdy se přece nemůže srovnat plat žen versus plat mužů. Budou profese, kde budou mít ženy víc. Ale bude výrazně víc profesí, kde budou mít muži víc, protože prostě žena ze své podstaty je křehká osoba a nemůže tu práci vykonávat v dolech, v hutích a tak dále, a tak dále, na silnicích. To je teď úplně jedno.

Funkční systém a důchodová kalkulačka. Já jsem se snažil tam přihlásit a opravdu se mi to nepodařilo. Za tři dny jsem se tam nedostal, prostě nedostal. Ale neříkám, že na tom je špatně jenom systém, paní ministryně. Takhle máme bohužel digitalizaci celé státní správy, protože jsme zaspali, a to je to, co bychom měli změnit, aby lidé měli informace, protože nejhorší je, že dnešní lidé vůbec nemají informace, jaký důchod můžou mít, co by si mohli naspořit, jak se mají chovat, aby měli víc a tak dále. (Předsedající: Čas.) Děkuji.

