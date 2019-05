Bláha (ANO): S navýšením dovolené budeme potřebovat armádu nových zaměstnanců

Já si myslím, že o práci v neděli a ve svátek se bavíme už opravdu dlouho, takže víte, o co mi jde. Jde mi o ty zbytečné provozy, které nemusí mít otevřeno, které nemusí jít prodávat, a těch lidí je opravdu hodně, kteří prostě pracují a nemuseli by. Samozřejmě pak jsou provozy, kdy je potřeba to zajistit.

Já bych chtěl jenom znova upozornit na jednu věc. Uvědomte si, jestliže na 200 zaměstnanců bude potřeba 5 pracovních sil v okamžiku, kdy prodloužíme dovolenou, tak na 20 tisíc, kteří minimálně ve zdravotnictví pracují, si to spočítejte, jsou to jednoduché počty, tak to je neskutečná armáda lidí, kterou budeme do zdravotnictví potřebovat, protože za ty lidi, kteří si vezmou dovolenou, tu práci někdo musí udělat. Nebo budeme opravdu plánovat to porodné? Řekneme, ano teď si vybíráme ten 5. týden dovolené, takže tady nikdo nebude? Anebo ti doktoři, ale i jiní, budou sloužit zase služby navíc ještě o to víc?

Takže o tom se pojďme bavit. Myslím si, že než uděláme nějakou novelu zákona, změnu zákona, tak bychom to měli nejdřív prodiskutovat v nějakých klubech, u kulatých stolů a pak můžeme jít dál a soustředit se na dobu, jakou žijeme. Já jsem to tady jmenoval. Dnešní doba je opravdu obrovsky těžká. Takže přemýšlejte o tom a já si myslím, že se dohodneme, jak bychom mohli jít dál.

Jiří Bláha ANO 2011

Lídr hnutí ANO pro Liberecký kraj v roce 2017

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

autor: PV