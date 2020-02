Bláha (ANO): Že se dávky zneužívají, je nám všem jasné

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

chtěl bych jenom reagovat na to, co tady zaznělo. Rozhodně bych nechtěl říkat, jestli je něco špatně uděláno, nebo není, protože to opravdu nejsem schopen říct. To, že se dávky zneužívají, je nám všem jasné. To, že to je pozůstatek posledních třiceti let, tak jak se ten celý systém vyvíjel, to nám je asi všem taky jasné. To, že se dávky zneužívají napříč celým spektrem, že to nezneužívají jenom ti nepřizpůsobiví, ale všichni občané, protože řekněme si na rovinu, pokud můžu na něco dosáhnout, tak na to sáhnu. Mám v paměti třeba zaměstnankyni, která za mnou přišla a říkala, hele, jsou teď dávky na svobodné matky s dětmi, my se asi s rodinou rozvedeme, abychom si na to sáhli. A takhle bychom mohli jít celým tím spektrem. Teď naposled přišel kluk, který se ve dvaatřiceti poprvé nechal zaměstnat, a když zjistil, že bude mít výplatu, kvůli které mu seberou přídavky na bydlení, nebo příspěvky na bydlení, tak okamžitě praštil s prací. Tak to je.

Informace napříč celou sociální správou přicházejí dnes a denně, to znamená, že kamkoli jdete, tam to slyšíte, říkají vám o tom ti úředníci, kteří se s tím setkávají, nevědí si s tím rady, jak postupovat a tak dále. Zase, zneužívání vadí nám všem. Myslím si, že nenajdeme mezi námi člověka, který by neřekl, vadí mi, nebo nevadí. Všichni říkáme vadí. Vadí to i těm, kteří zneužívají, protože si navzájem závidí ty dávky, které někdo získal větší a druhý menší. Takže tak to bohužel mezi námi je.

Ale myslíte, že bychom měli tenhle komplexní zákon předkládat tím, že to předloží poslanci? Já osobně si myslím, že by to mělo předložit ministerstvo, ale hlavně na základě podnětů celého politického spektra, protože já osobně si myslím, že bychom... (Upozornění na čas.) ... k tomu měli přistoupit jako v případě exekucí a jít do toho všichni.

Děkuji za pozornost.

Jiří Bláha ANO 2011

Lídr hnutí ANO pro Liberecký kraj v roce 2017

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Bláha (ANO): Když jsem začínal, nemusel jsem jako podnikatel nic Bláha (ANO): Ostatní podnikatelé, vy si trhněte nohou... Bláha (ANO): Byrokracie je pro podnikatele šílená, hlavně pro ty malé Bláha (ANO): To, co dneska platí, je náplast těm, kteří denně ráno vstávají ve tři hodiny

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.