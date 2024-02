Blaha (ODS): Jak vážně to hnutí ANO myslí s obranou ČR? Asi jako se vším

reklama

Jak vážně to hnutí ANO myslí s obranou ČR? Asi jako se vším.

V poslední době jsme svědky zcela nevybíravých a hlavně dosti hloupých a přízemních komentářů představitelů hnutí ANO směrem k naší obraně a současné bezpečnostní situaci. Pravdou ale je, že tyto komentáře nezaznívají z hnutí ANO poprvé, ale jsou dlouhodobým standardem.

Vzpomeňme třeba na výrok Andreje Babiše, tehdejšího prezidentského kandidáta, který se veřejně přiznal, že mu článek 5 Washingtonské Smlouvy o pomoci napadenému členovi NATO nic neříká a považoval za zcela normální, že napadenému Polsku čeští vojáci na pomoc nepřijdou. A ještě se cítil dotčen, když celý svět nad jeho výroky kroutil hlavou.

Válka na Ukrajině se rozhodně nevyvíjí tak, že by se blížilo její brzké ukončení. Bohužel naopak vše nasvědčuje dlouhému a bolestivému konfliktu. Nehledě na fakt, že Rusko stále vysílá více signálů, že i střet se zeměmi NATO není překážkou.

To ale není jediný konflikt, který tu máme. Už skoro 5 měsíců trvá konflikt v pásmu Gazy a do toho se stále více stupňují výpady Iránu vůči jiným státům v regionu. To má mimo jiné velký dopad na mezinárodní obchod. Nikdo také není s to odhadnout, jak je to vlastně se situací v Severní Koreji. Zda náhodou neztratí Čína pud sebezáchovy stejně jako jej ztratilo Rusko a po jeho vzoru nezaútočí na Taiwan. Z toho všeho je tedy zřejmé, že období míru nebo alespoň zdánlivého míru je pryč.

No, a do toho všeho představitelé hnutí ANO stále více zpochybňují současnou vládou nastavený kurz zásadní modernizace armády a přípravu mnoha složek státní správy na nejkrizovější scénáře, které nás mohou potkat. Kritizují Náčelníka generálního štábu, že straší občany. Přitom jen popisuje současný svět a možné scénáře. Výrok paní poslankyně Schillerové o "budování míru" a ne přípravě na válku toto celé jen dokresluje. A samozřejmě její nedávný výrok k předsedkyni sněmovny Markétě Pekarové Adamové a její přirovnání k Zacharovové nelze než úplně ponechat bez komentáře.

Co je však varující, je skutečnost, že ANO je nejsilnější opoziční strana a všichni jsme si donedávna mysleli, že je názorově daleko od SPD. Očekávalo by se spíše, že hnutí ANO si bude uvědomovat elementární vážnost současné evropské, ale i světové bezpečnostní situace a naopak bude kroky k obraně státu podporovat. Zejména v situaci, kdy je zcela zjevné, že všechny současné konflikty, které se nás bytostně dotýkají, tedy i válka na Ukrajině, válka v Gaze a napětí v Rudém moři, byly zažehnuty a jsou nadále vedeny státy, jejichž jediným cílem je rozbití demokratického uspořádání euroatlantického světa a podkopání všech hodnot, které vyznáváme. A před kterými je dnes, jak vidno, NATO naše jediná obrana.

Hnutí ANO mělo resort obrany po dobu svých vlád ve správě 8 let. Zpětně se ukazuje, že jako naprosto tragické lze hodnotit 4leté působení tehdejšího ministra obrany Stropnického. Jeho památný výrok o tom, že všechny tendry jsou v mašličkách, stačí je jen rozbalit, se nakonec ukázal jako další lež z dílny hnutí ANO. V jeho podání to dokonce byla lež vlastním spolustraníkům.

Bohužel, dnes na vládu hnutí ANO resort obrany, ale zejména obrana ČR, tvrdě doplácejí. Nečinnost hnutí ANO na Ministerstvu obrany způsobila zpoždění v modernizaci armády dalších několik let. Férově přiznávám, že armáda obecně byla zanedbávána za více vlád, ne jen za vlád hnutí ANO. Napadením Krymu ze strany Ruska mělo však být budíčkem, který nás měl přimět s naší armádou něco udělat. A přesto až do nástupu současné vlády se s armádou mnoho nedělo a byla brána spíše jako zdroj příjmů. Vzpomeňme si třeba na její enormní nasazení v době covidu. A také na vydírání hnutí ANO dnes v propadlišti dějin ztracenou KSČM a přesunutí peněz z obrany na jiné resorty.

S nástupem současné vlády přišel zásadní obrat ve vnímání obrany a bezpečnosti. Samozřejmě vypuknutí války na Ukrajině v únoru 2022 toto jen umocnilo. Ale jak vidíme, ani 2 roky trvající konflikt s tisícovkami nevinných obětí a s miliony zničenými životy není, jak se zdá, pro hnutí ANO dost k tomu, aby jeho zástupci pochopili, že rozvoj a modernizace AČR nejsou toužení po válce, ale naopak nástroji, jak válce předejít. Korunu tomuto přístupu ze strany hnutí ANO k obraně ještě nasadil bývalý ministr obrany Metnar, když prohlásil, že dvouletá vojenská pomoc Západu Ukrajině nikam nevede a je na čase ji přehodnotit. Nad tím opravdu zůstává rozum stát!

Víme dobře, že hnutí ANO stojí na marketingových poradcích. Možná by nebylo na škodu, aby si tito poradci nastudovali základní souvislosti, jak dnešní svět funguje a představitelům hnutí ANO to vysvětlili. Pak možná nebudeme muset být svědky trapných výroků od paní Schillerové a dalších členů hnutí ANO, ale naopak v tak důležité věci, jako je obrana ČR a naše spojenectví s partnery v NATO, bude panovat trvalá shoda.

Můžeme vést desítky a stovky hodin debat o tom, jak mají vypadat důchody, jaké mají být daně, ale v otázkách obrany státu bych očekával, že půjde politika stranou. Platí totiž, že když nebude zajištěna obrana státu, pak se ani samotný stát nemůže a nebude nikdy úspěšně rozvíjet. A o to nám přece všem společně jde. Žít v bohatém, bezpečném a prosperujícím státě. Z výroků představitelů hnutí ANO, a to nejen o obraně ČR, nabývám pocit, že jejich zájmy leží někde úplně jinde.

Ing. Stanislav Blaha ODS

