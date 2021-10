Blaha (ODS): Komise skutečně odvedla výbornou práci

reklama

Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem byl tady kritizován za to, že jsem využil toho přednostního práva, to je pravda. V tomto druhém vystoupení jsem chtěl reagovat na to, co tady zaznělo z úst pana ministra. Teď dodávám, že budu reagovat i na to, co tady zaznělo z úst pana kolegy Strýčka. Ono se to v mnohém doplňuje, takže to bude takové komplexnější.

Za prvé chci říct, že tu kauzu sleduji od prvopočátku a skutečně mou motivací bylo nějakým způsobem reagovat na ty věci a všechny ty výroky, které kolem té kauzy zaznívaly, protože dost často šly proti sobě, neodpovídaly realitě. A od prvopočátku v těch výrocích, které skutečně přicházely z různých úst, a už jsem to tady asi řekl v tom svém prvním vstupu, bylo něco, co vzbuzovalo mou pozornost. Pominu-li tedy to, že jsem skutečně poslancem za Zlínský kraj, kde se ta katastrofa stala, a jsem taky aktivní rybář, takže úhyn takového množství ryb logicky nemohlo uniknout mé pozornost.

Byl jsem tady z úst pana ministra jmenován, že jsem jeden z těch, kteří tu kauzu politizují. Já jsem se nikdy nesnažil svými výroky nějakým způsobem jakoby tu kauzu zpolitizovávat. Pouze jsem upozorňoval na všechno to kolem, co vzbuzovalo pozornost. Byly to takové ty první výkřiky, např. že DEZA to nebyla a přitom to byla chemička, která byla úplně nejblíže tomu zjištěnému úhynu ryb. To samo o sobě bylo zajímavé, obzvlášť když z úst pana mluvčího Agrofertu zaznělo, že DEZA s kyanidy nepracuje, aby se pak ukázalo, že ani toto není pravda. Zřízení vyšetřovací komise jsem vnímal jako šanci, jako šanci udělat něco pro to, aby se takovéto věci v budoucnu neopakovaly. Ale samozřejmě zabránit nelze absolutně ničemu. A když už by se něco takového stalo, tak aby byla nastavena taková pravidla, která by samozřejmě dokázala zabránit tomu, aby škoda nebyla takto vysoká a aby byl viník co nejdříve odhalen.

Já si myslím, že ta komise skutečně odvedla výbornou práci. My jsme se snažili vyhnout hodnocení práce policie, protože jak sami říkáte, spis je živý, policejní vyšetřovatel není ještě jakoby u konce, bylo požádáno o to, aby vznikly nové znalecké posudky, aby byl spis doplněn atd. atd. Ale jako členové jsme měli k dispozici i zprávu vyšetřovatele. A mě teď z této pozice velmi mrzí, že se k tomu nemůžeme vyjádřit, protože pak by některé ty argumenty mohly zaznít mnohem jasněji a každému by bylo jasné, že v té věci skutečně není něco v pořádku.

Pan ministr tady zmiňoval, že chyby nedělá ČIŽP, že chyby dělal vodoprávní úřad. Ale pane ministře, to asi musíte vědět, vodoprávní úřad, to je taky výkon státní správy, byť v přenesené působnosti, konkrétně města Valašské Meziříčí, ale je to výkon státní správy.

A já jsem to bral tak, že naším úkolem v rámci komise je poukázat na to, jak ty aktivity nebyly koordinované, jak fakticky všichni dělali všechno, ale nakonec nikdo nic.

Vodoprávní úřad dokonce poslal domů po pár hodinách i hasiče. A když už se budeme zabývat ORP Valašské Meziříčí, tak nebyl svolán krizový štáb ORP, což bych považoval za vhodné, ale co považuji za absolutně nepochopitelné, nebylo varováno obyvatelstvo Valašského Meziříčí a blízkého okolí. Ti lidé vlastně nevěděli, že jim v řece teče něco, co může ohrožovat jejich zdraví. Dozvěděli se to až zhruba po čtyřech dnech. A i na toto by bylo dobré poukázat, aby příště existoval jakýsi manuál, jak v takovýchto situacích postupovat.

Byl bych velmi opatrný, jak tady zaznělo z úst pana ministra, s tím, že naše komise něco ohýbala. My jsme se snažili ta fakta popsat tak, jak zaznívala. A rozhodně jsem z toho nepochopil, že bychom se snažili být nějak tendenční. A to, že jeden člen komise hlasoval proti té zprávě, to je taky pochopitelné. Prostě mohl mít na to jiný názor. Už to tady můžu říct, protože se k tomu fakticky sám přiznal, že to byl on, takže už to není žádná tajná informace. Já jenom nechápu, a zaznělo to tady z úst pana poslance Strýčka, on řekl, že nehlasoval pro tu zprávu proto, že nesouhlasil se zřízením té komise. Tak tomu jako moc nerozumím, protože nesouhlasím se zřízením, pak se do té komise nechám nanominovat, abych potom hlasoval proti zprávě, protože jsem nesouhlasil se zřízením komise. To mi smysl nedává. A je to nelogické. Myslím si, že tam tedy za hnutí ANO měl být nominován člověk, který by v té komisi chtěl pracovat.

A když se bavíme o tom, co ve zprávě bylo odhlasováno a zařazeno, a co nebylo, tak také chci poukázat na to, že všichni členové komise se snažili zohlednit všechny připomínky, které dorazily. A taky říkám, že pan poslanec Strýček své připomínky poslal výrazně později než v termínu, který jsme si stanovili, a ještě jinou formou, než jsme zvolili, aby se s tím lépe pracovalo. Přesto jsme se jim poctivě a podrobně věnovali a hlasováním jsme připomínku za připomínkou buď přijali, nebo vyloučili. To je asi nezpochybnitelné.

Chtěl bych tady okomentovat ještě ten chlor, konkrétně to bylo popsáno ne jako chlor, ale fakticky jako savo, to znamená chlornan. A ti rybáři si to pak ještě následně ověřovali na nějakých vzorcích, aby byli přesně schopni identifikovat, co ten den vlastně cítili. O tom chloru mluvila i pracovnice Povodí Moravy a další lidé. A dokonce dle jejich sdělení tuto informaci poskytli i policii. Takže to není věc, o které by se nevědělo. A první zmínka o tomto faktu, že z řeky bylo cítit savo nebo něco podobného, ta zazněla už v tu neděli 29. loňského roku, tedy v den katastrofy. Takže, pane ministře, není pravda, že by se o tom chloru nebo něčem podobném nikdo nezmiňoval. Pouze z toho ti lidé byli zmateni. Říkali, že cítili, jak mají vysušené ruce, že protože smrkali v určité chvíli krev, prostě jako by měli poleptané sliznice. A to byli ale lidé, kteří v té vodě byli dlouho, protože oni z ní museli vynést těch 40 tun ryb. A já bych jejich tvrzení moc nezpochybňoval, protože jsou to lidé, kteří s tou řekou žijí, kteří u ní jsou i mimo období, kdy je tam takováto nějaká havárie. A samozřejmě oni jsou kompetentní k tomu, aby posoudili ten rozdíl mezi normálním stavem a stavem těsně po havárii. Takže já bych si z nich rozhodně legraci nedělal.

Pan znalec Klicpera. To tady zaznělo asi z úst vás obou. Komise nezpochybnila znalce Klicperu. Pan znalec Klicpera se zpochybnil sám. Protože má-li někdo pro policii vypracovat odborný posudek v režimu, když se ta kauza vyšetřuje, tak on je právě ten, který v tom případu neměl mluvit, a už vůbec ne komunikovat svoje názory a postoje na sociálních sítích. Já si myslím, že selhal. A jako osoba, která má spolupracovat s policií, je skutečně nevěrohodný. Myslím si, že sdělení paní ministryně spravedlnosti v této věci tu věc dokresluje a podtrhuje. Ona nečekala na to, až naše komise dá k tomu nějaký podnět. Ona začala konat sama.

Samostatnou kapitolou je ten jeho znalecký posudek jako takový, protože v době, kdy znalecký posudek údajně putoval od znalce k policii poštou, jsem já dostal dotaz od pana poslance Pustějovského, člena představenstva DEZA, jestli jsem viděl ty fotky. A když jsem se zeptal, jaké fotky, tak to měly být ty fotky z posudku. Z posudku, který v té době nikdo neviděl. Ale ten den o nich shodou okolností psal iDnes, ale nikdo jiný je logicky vidět nemohl. A když jsem se zeptal, jestli on je viděl, tak začal couvat s tím, že byl účastníkem nějakého řízení. To pak samozřejmě po čase popřel. Ale v tu chvíli mi sděloval a ptal se na můj názor, jestli jsem viděl fotky z posudku, který v tu dobu ještě oficiálně neměla ani policie. To není divné? No mně to připadá velmi divné. A takovýchto věcí kolem této kauzy byla celá řada.

Takže tolik mé doplnění, pane ministře. Myslím si, že bagatelizovat to, říkat, že v komisi jsou samí diletanti, kteří nevědí, o čem se baví, že jsme vlastně neschopni cokoli udělat pro to, aby se životní prostředí v České republice zlepšovalo... Vždyť ty naše návrhy na úpravu legislativy, to si myslím, že jsou věci, které se dají použít do budoucna a které budou ku prospěchu naší společnosti. Vy to vidíte možná jinak. Já se na to dívám, že práce komise byla přínosná. A to, že se vám na její práci něco nelíbí, že nesouhlasíte s některými závěry, ještě neznamená, že v té komisi seděli blbci.

Děkuji za pozornost. (Ojedinělý potlesk.)

Ing. Stanislav Blaha ODS

Tento profil není poslancem aktivně využíván

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Gajdůšková (ČSSD): Mne především zajímá, proč tak dlouho trvá, než dokážeme říct, co se stalo Vondráček (ANO): S kauzou Bečva politizujeme věc, která je součástí živého spisu Gazdík (STAN): Vy nejste ministr životního prostředí, ale ministr pro zametání stop Ministr Brabec: Pokud by se nezvrhla v tohleto politické obviňování… AntiBabiš jako vyšitý

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.