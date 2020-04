Blažek (ODS): Ta dnešní krize se nedá řešit zákony, to je hluboký omyl

reklama

Dobrý večer. Děkuji za slovo.

Já začnu netypicky, pochválím dva členy vládní koalice. Tím prvním, koho pochválím, bude žena, jmenuje se Marie Benešová, toho času ministryně spravedlnosti. A pochválím ji za to, že připravila určitý návrh na řešení dnešní situace, který nazvu, že byl takový široký. A poté zcela férově uznala, že některé ty záležitosti nespadají pod tento zákon, pod tuto chvíli, to znamená v rámci tohoto našeho nouzového stavu, a souhlasila s tím, že přijmeme opravdu jenom ty věci, které se týkají tohoto nouzového stavu. Totéž učinil pan kolega Nacher, a to je druhý, koho chválím z vládní koalice, který také přišel s určitým návrhem a poté také souhlasil s tím, že byť je to věc jako základ debaty určitě dobrá, že to prostě nespadá do dnešního dne a do legislativní nouze, ve které se nacházíme.

Bohužel totéž nemohu říci o návrhu, který je z naprosto stejné kategorie, který hovoří o tom, že by se z důvodů, které vůbec nemohou nijak souviset s tou dnešní krizí, a to je návrh, nemohly podávat exekuční návrhy. A k tomu mně dovolte říci pár slov. Kdyby se to týkalo jakýchkoli dluhů, které vznikly teď v souvislosti se situací, v jaké se nacházíme, tak je to základ debaty. Tento návrh ovšem postihuje věřitele, kteří se mnohdy mnoho let soudili s nějakým dlužníkem o to, aby mohli uplatnit svůj návrh na exekuci, a teď my z důvodů, které nedávají vůbec žádnou logiku ani selským rozumem, navrhujeme, aby dluh, který vznikl někdy třeba v roce 2015, poté pět let souzený, se zcela nesmyslně nemohl ani podávat k vyřízení. A prosím vás, co je to to vyřízení? To funguje tak, že ten věřitel se obrátí na exekutora, ten to zpracuje, posílá to na soud a ten potom pověří toho exekutora nějakým výkonem. V dnešní situaci - a to je chvála číslo 2 paní ministryně - a bude taková trošku ironická - jsem si zcela jist, že soudci poprvé v dějinách poslechli výkonnou moc a omezili svou práci na minimum, tzn. že lze reálně očekávat, že se nařizování exekucí stejně zpomalí. Když tento návrh přijmeme, tak zdaleka se nebavíme o lhůtě do 30. 6., bavíme se o lhůtě mnohem delší, bude následovat léto a soudy, ne soudy, naše rozhodnutí posune ty věřitele v čase řádově o mnohem víc, než do toho 30. 6.

Další důvod, který mě rozčiluje, spočívá v tom, že my - není to dnes první případ tohoto typu - omezíme soukromé subjekty, aby nemohly vymáhat své objednávky. Ale neřekli jsme ani slovo o tom, že stát v dnešních daňových a dalších veřejnoprávních řízeních nemůže ta rozhodnutí vydávat, tzn. stát může vesele vydávat dál různá rozhodnutí o exekucích v daňových a dalších věcech, zatímco majitel domu, kde mu dluží někdo za nájemné a ještě v tom domě bydlí, teď ten návrh podávat nemůže, byť ten dluh vznikl dávno, čili ten návrh je ještě nespravedlivý a vyvolává nerovnost, když třeba bez jakéhokoli důvodu zvýhodňuje stát, který je úplně stejný věřitel, když se bavíme o tom, že jsme v krizové situaci, jako ty soukromé osoby. Tady bych rád řekl, že to je vlastně ten důvod, proč tento návrh já podporovat v žádném případě nemohu, a jsem si téměř jist, že pokud nějaký věřitel se obrátí na soud, že toto respektovat nehodlá, protože to nespadá do stavu legislativní nouze, tak má velkou naději na úspěch.

Ta dnešní krize se nedá řešit zákony, to je hluboký omyl. Naprosto chápu to rozhodování, že jsme pomohli našimi rozhodnutími, lidmi, finančně apod. a možná i nějakou ochranou. Ale představa, že předstižně (?) vyřešíme nějaké problémy novelou zákona tohoto typu nebo nějakým příkazem, je zcela mylná. Nepomůžeme tím ani těm dlužníkům, ale ti věřitelé budou mít možná ty problémy úplně stejné jako ti dlužníci jejich, protože se situace změnila, a my jim zabráníme v tom, aby vymáhali svoje - opakuji se teď již - vysouzené nároky, nikoliv nároky, které vznikly dnes, ale vznikly před mnoha lety. Čili ten návrh podpořit podle mě nelze, nespadá do toho režimu, je nespravedlivý a vyvolává nerovnost. Děkuji vám za pozornost.

