Bondarenková (SPD): Ne velké rozvolnění hned, ale nutné úpravy jsou potřeba

Senioři si potřebují nakoupit jinak než přes internet

První věc, protože se mění sezóna, je umožnit alespoň ty drobné nákupy, prioritně pro seniory. Hlavně ti starší senioři, pokud navíc bydlí sami a nejsou technicky zdatní a vybavení, nemají takovou možnost jako ostatní objednat si zboží přes internet nebo se musí spolehnout na pomoc ostatních. To je k nim velmi surové. Ať už se zvolí kritérium velikosti obchodů (s prioritou těch menších mimo velká nákupní centra) nebo osoby, které lze zboží prodat, bylo by dobré se nad tím co nejdřív zamyslet.

Děti i dospělí by rádi boty na jaro

Další věc jsou zase tradičně prodejny obuvi, včetně dětské obuvi, prodejny oblečení a dalších potřeb pro děti. Také je to problém, když nefungují. Postupně se hlásí teplé počasí a je třeba to řešit.

Školy s testováním - z toho bude zlá krev

Osobně se domnívám, že klidně mohou chvíli počkat školy (až na výjimky týkající se praktické výuky), stejně by vláda chtěla nechat děti testovat, což by byly zase dohady a velké problémy. Ale je třeba vyřešit základní potřeby občanů a ty se s měnícím ročním obdobím prostě mění. Jsem ráda, že se konečně přestalo bránit prodeji velikonočního zboží (kraslice, pomlázky apod.) před Velikonocemi. Protože to byla do nebe volající hloupost na úrovni zákazu prodeje plavek a opalovacího krému před létem (to není návod !).

Co s restauracemi?

S restauracemi, bary a podobnými podniky bude trochu problém, ale část toho už se sama vyřešila. Mnoho restaurací nebo spíš prodejen rychlého občerstvení otevřelo výdejní okénka a ta jedou. Lidé se neshlukují, problém není. Až se situace trochu zlepší, je jistě dobrý nápad jít napřed cestou povolení zahrádek na čerstvém vzduchu. Je dobrým příkladem z loňska, že města nebránila zabrání části chodníku a nechtěla za to "majlant". Samozřejmě je třeba zatím zajistit dostatečné rozestupy, snažit se to řešit zodpovědně i z úrovně těch majitelů.

Když se ztratí důvěra lidí, vznikne jedině plošná šedá ekonomika

Co totiž hrozí, pokud se to s utažením ekonomiky přežene? Hrozí vznik celé rozsáhlé šedé ekonomiky. Někde se to už děje, jinde se to začne dít. Lidé mají určitou přizpůsobivost, zároveň ale také potřebují přežít, uživit své rodiny. Když se restrikce přeženou příliš dlouho a bez dostatečných kompenzací, stát ztratí veškerý respekt obyvatelstva a ani represivní složky nic podstatného nedokážou. Takže slíbily se tři týdny uzávěry, s tím se do toho šlo. Bohužel čísla nákaz klesala pomaleji, než se předvídalo, ale je třeba už dát lidem naději, že se to obrátí. Tak, aby se v podstatných věcech řešení dotáhlo (tj. čísla nezačala hned zase růst), ale pořádně to kleslo. A skončilo jak promořování na ulicích, tak špatná situace v nemocnicích. Za tím účelem je teď třeba ukázat respekt k potřebám obyvatel a udělat nějaké vstřícné kroky pro uklidnění situace. Věřím, že se to podaří.

Převzato z profilu.

JUDr. Vladimíra Bondarenková SPD

Praha 13

