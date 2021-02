Bondarenková (SPD): Nebraňme lékům, účinným proti covidu

reklama

Osobně začínám mít nepříjemný pocit, že se covid trochu moc rozlezl a nebylo by od věci to už začít opravdu řešit, než bude o hodně hůř. Například používat opravdu účinná antivirotika (nebo ten Isoprinosine a jemu podobné léky, možná i ten Ivermectine, Slováci ho s úspěchem testují proti covidu) u lidí, kteří dosud nemají velké potíže, aby je právě neměli, až se jim to v organismu hodně pomnoží. To by mohla být jedna z cest, jak nezaplnit nemocnice.

Prostě ten klasický způsob, jak se léčila chřipka, že vám na ní nic nedali, max. řekli, ať si koupíte Paralen, vyležíte to a jen kdyby se to zhoršilo, ať zase přijdete. Tak tenhle způsob by se teď u léčení covidu (kdy vás často lékař ani nevyšetří, komunikuje s vámi na dálku) mohl dost vymstít.

Takže prosím, umožněme lékařům na minimum snížit riziko, že se člověk s covidem dostane do vážného stavu. Měly by jim vycházet vstříc nejen pojišťovny. Stejně tak Ministerstvo zdravotnictví a také Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) by mohly zvolit vstřícnější politiku. Nejen aby se zase čekalo, co schválí Evropská unie. Jsme v nemalých problémech a není čas při tom řešit politická hlediska, ale pomoci konkrétním lidem.

Nosit od pondělí respirátory nebo dvě roušky přes sebe bude asi dost otrava a budou hrozit hypoxie (z nedostatku kyslíku) u některých lidí (osobně jsem si to nedávno vyzkoušela, nebylo to nic moc málem omdlít, takže budu znovu pečlivě vybírat jiný respirátor). Buďme tedy pozornější v tomto období k našim spoluobčanům. Kdyby někdo z ničeho nic omdlel, může to mít i tuto příčinu.

Nicméně nebude od věci zastavit nákazu covidem včas a zároveň už opravdu řešit, aby se znovu na naše území nedostávaly žádné další "mutace" covidu. Ano, týká se to omezení prostupnosti hranic a pečlivého vyšetření, jestli není nějaký jiný způsob, kudy nám to sem "fouká". To už ale hygieny nezvládnou, to je na koordinované vyšetřování. Mapičky největšího šíření opravdu ukazují směr od hranic. Nemůžeme zanedbat nic, jinak si na pokusy odstranit šíření covidu z České republiky budeme jen hrát. Současně to bude stát lidské životy a zdraví, mnoho peněz a ztrátu pracovních míst, ztrátu investic do podnikání.

Není už opravdu čas řešit podružnosti a stále se ohlížet, co nám řekne EU. Nic moc dobrého nám od začátku covid krize neporadili, nepomohli. Tak proč si myslet, že by se to mělo změnit. A ještě k očkování - ano, pokud si to někdo přeje a myslí si, že mu to pomůže... Ale je třeba si říct, že očkování už z těla nijak nevyndáte. Lék můžete přestat užívat, očkování odstranit nejde. Takže za mne osobně, radši shánět účinné léky. A nepřehánět byrokracii. Rok 2021 je strašně drsný, ale to by nás nemělo odradit od toho, snažit se ho i tak přežít. Pokud možno ve zdraví.

(převzato z Profilu)

