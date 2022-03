Brabec (ANO): Podle expertů je stále možná víc než 200 tisíc nevyměněných kotlů

reklama

Vážená paní ministryně, děkuji, že jste přišla si poslechnout osobně tuto interpelaci.

Já myslím, že už z názvu bude asi jasné, na co se chci ptát. Bez ohledu na naši politickou příslušnost, která je rozdílná, věřím, že se shodneme minimálně na tom, že program kotlíkových dotací, který jsme rozjeli v roce 2015, je velmi zdařilý program, který opravdu teď už více jak sto tisícům lidí přinese nebo přinesl nové ekologické a také levnější topení a přinesl i zlepšení kvality ovzduší v posledních letech, což je měřitelné.

My jsme vlastně pro novou vládu připravili další vlnu těch kotlíkových dotací až za 14 miliard korun z různých operačních programů a dalších fondů. Ale zásadní otázky teď prosím dvě:

Co teď dál, to znamená, jaký je harmonogram dalších kroků, pokud jde o kotlíkové dotace? A především - vy jste se před několika dny vyjádřila do médií, že Ministerstvo životního prostředí nechce dále podporovat plyn v těch kotlíkových dotacích, což je úplně zásadní otázka, protože samozřejmě plynové kotle tvoří významnou část těch kotlíkových dotací. Pokud to takhle je, prosím o potvrzení této informace a o to, kdy se o tom rozhodne definitivně, protože ta vlna se rozjíždí velmi rychle a je důležité hlavně krajům, které se budou spolupodílet na těch výzvách, říct, co s tím dál. Stovky tisíc lidí samozřejmě dál čekají na tuhle informaci.

A druhé téma: Jestli uvažujete - a já bych to velmi doporučoval - o posunu zákazu provozu kotlů první a druhé emisní třídy ze září 2022, protože podle expertů je stále možná víc jak 200 tisíc nevyměněných kotlů. Je nemožné to kapacitně stihnout do září. A navíc je dneska, jak všichni víme, obrovská nejistota na energetických trzích, to znamená, je otázka, co dále podporovat, když ne plyn.

Děkuji.

