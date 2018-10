Braný (KSČM): Čeká nás prudké zdražení cen tepla?

Jistěže si přejeme, aby tato významná položka výdajů na bydlení nijak závratně nestoupala. Jinak by vyšší mzdy a zvýšení důchodů od nového roku byly jen iluzí o zlepšení životní situace. Z účtů by odplynuly na zdražené topení. Hrozí něco takového? Popravdě: ano. Většinou stranou zájmu sdělovacích prostředků totiž stojí alarmující zvýšení cen za emisní povolenky. Za poslední rok stoupla z tří až pěti eur za jednu tunu kysličníku uhličitého na více než dvacet. Teplárny spalující uhlí, které zároveň nevyrábějí elektřinu jako ta v Českých Budějovicích, se obávají krachu. Energetický regulační úřad v roce 2013 povolil započítávat do ceny pro konečné odběratele, tedy hlavně domácnosti, jen něco přes polovinu nákladů na povolenky. Dosud to nebyl velký problém, teď se ale z toho může stát výbušná směs.

Jak vůbec došlo k tak dramatickému růstu cen povolenek? Uvedu alespoň dva důvody. Prvním je jejich volné obchodování. Nepochopím, proč české vlády v uplynulém období proti tomu neprotestovaly. Bylo totiž zřejmé, že šance se chopí i spekulanti. Jejich snaha vydělat za každou cenu uvádí některé znečišťovatele ovzduší do prekérní situace, kdy jim nezbývá než od takových podnikavců povolenky také nakupovat. Počet povolenek, které je možné využít, se zároveň snižuje. Vede k tomu rozhodnutí Evropské komise o založení tzv. stabilizačního fondu. Sem putuje 24 % povolenek z předchozího roku. Prý mají být „zálohou“ pro neočekávané komplikace. Jenže se proslýchá, že na trh se už nikdy nevrátí, naopak budou v roce 2023 zlikvidovány.

Zdá se, že by nad tím mělo zaplesat srdce každého ochránce životního prostředí. Vždyť u nás stále více než polovina tepláren spaluje uhlí. A tomu se učiní přítrž. Opravdu? Nedopadnou kšefty s povolenkami spíš na obyčejné spotřebitele? Je třeba také upozornit, že povolenky nemusí mít zdroje do 20 MW. Což není málo. To využívají zejména u plynových zdrojů. Takže tady neexistuje rovné podnikatelské prostředí, o němž tak rád hovoří premiér Andrej Babiš.

Vláda by prudkému zdražování centrálních dodávek tepla, nebo krachu tepláren mohla ještě předejít. Před lety se už hovořilo o zavedení jednotné uhlíkové daně, která by nepodléhala spekulacím jako obchody s emisními povolenkami. Také by vedla teplárny k přechodu na ekologičtější způsob výroby tepla, aniž by je stavěla do současného nerovného postavení. Domácnostem by mohlo pomoci snížení DPH na odběr tepla z centrálního zdroje. I když tuto možnost nevidím příliš reálně. V současnosti má sněmovna projednávat energetický zákon, kdy by poslanci měli na tuto situaci reagovat. Třeba ztížením odpojení domů od centrálního zásobování teplem. Už slyším bouřlivé námitky. Zřídíme si vlastní plynovou kotelnu a ušetříme! V tom nám chcete bránit? Obávám se, že nadšení pro takové řešení by značně ochladlo, kdyby si lidé uvědomili, co vždy následovalo. Nemusím vymýšlet žádná tajná ujednání dodavatelů plynu. Prostě si jen počkají, až se jim více domů uváže na přípojku na topení, a pak prudce zdraží. Teď zprostředkovatelé lákají na skvělé výpočty, kolik obyvatelé paneláku ušetří, když si, navíc třeba s podporou Zelené úsporám, pořídí plynový kotel a rozvody po domě. Pak už nebude cesta zpět, až budou lidé překvapeně prohlížet faktury za plyn. Přitom se také zdraží dodávky tepla těm, kteří zůstanou u centrálních dodavatelů, protože některé náklady jsou stejné bez ohledu na počet připojených domů a do cen tepla se mohou započítávat.

Ne, nechci bránit nešetrné spalování uhlí bez perspektivy změn. Ale neměly by probíhat na úkor obyvatel, kterým v zimě nezbývá nic jiného než topit. Vláda by měla urychleně projednat možná opatření. Copak nás nepoučila neviditelná ruka trhu, co se děje s cenami bytů a výší nájemného ve velkých městech, když ji necháme se rozmáchnout?

KSČM usiluje o to, aby se nezvyšovaly výdaje občanů za služby spojené s bydlením. Což by se mělo týkat i tak výrazné položky, kterou je cena tepla.

Petr BRANÝ,

člen VV ÚV KSČM

