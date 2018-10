Pernica (KSČM): Vánoční dárky, které jsme nečekali

Dochází k pozvolnému zdražování energií, což již některé distribuční firmy oznámily. Tím však zásah do našich peněženek nekončí. Počasí způsobilo velké problémy zemědělcům, chovatelům i pěstitelům zeleniny. A tak nás čeká zdražení pečiva, zeleniny, brambor a v podstatě i dalších věcí, na které má vliv zdražení základních vstupů, jako jsou energie. Proslýchá se, že dojde i k navýšení ceny vodného a stočného. Některé skupiny obyvatel toto postihne velmi zásadně. Mluví se dokonce o zdražení léků. Zdražily se hypotéky a většina z nás na ně ani nedosáhne vzhledem ke svým příjmům.



Senioři sice dostanou přidáno, ale vzhledem ke zdražování o tyto peníze zase rychle přijdou. Je třeba se zaměřit na to, kam až tento trend posledních let půjde. Většina ze subjektů se ani nenamáhá zdražení oficiálně oznámit. Poznáme je pouze na cenách, které šplhají nahoru. Stát by se měl postarat tím více o ty naše spoluobčany, které tyto zásahy citelně postihnou. Senioři, matky samoživitelky, hendikepovaní a rodiny s více dětmi to rozhodně nebudou mít lehké.



Další z problémů, se kterými se budeme potýkat je nadcházející zima a ceny, které zaplatíme za teplo. Na jedné straně se snažíme o ekologické chování občanů a na straně druhé elektřina a plyn zdražují, a tak se není co divit, že lidé doma spálí takřka vše co hoří. Kam až dojde trend navyšování cen, na tuto otázku dnes prakticky nikdo nedokáže odpovědět.



KSČM vždy stála a bude stát za lidmi a zcela chápe problémy, které mají. Ať už se jedná o věci, které znepříjemňují život na malých obcích či ve městech. Jihomoravský kraj odmítá navýšení plateb dopravcům a chystá se na nové jednání. Doufejme tedy, že dopadne tak, aby občané nemuseli chodit pěšky. Před námi je mnoho práce, kterou můžeme dotáhnout k úspěšnému konci pouze s vaší pomocí. Nejsou nám rozhodně cizí běžné denní starosti. Neustále budeme i nadále mezi lidmi. Budeme pečlivě naslouchat jejich požadavkům a snažit se pomoci v řešení problémů, kterých spíše poslední dobou přibývá.



Máme za sebou komunální volby a věříme, že se na radnicích obcí a měst vždy dohodneme na takové spolupráci, která přinese prospěch nám všem.



Bc. Emil Pernica, zastupitel města Blanska a předseda OV KSČM

Převzato z profilu.

Bc. Emil Pernica, DiS. KSČM



