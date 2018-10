Poslanci nejspíš nevydají Ondráčka. A takto se k tomu vyjádřili Kalousek a Gazdík

Sněmovna by měla rozhodovat o vydání komunistického poslance Zdeňka Ondráčka k trestnímu stíhání. Žádá o to policie kvůli podání neúspěšného prezidentského kandidáta Michala Horáčka. Tomu se ani trochu nelíbilo, že o něm Ondráček rozšiřoval lež. Zdá se však, že většina kolegů poslanců Ondráčka odmítne vydat.

Komunistický poslanec Zdeněk Ondráček, který se proslavil už před 17. listopadem 1989, když stál s obuškem v ruce proti lidem toužícím po svobodě, na sebe znovu upoutal pozornost např. prohlášením, že neúspěšný prezidentský kandidát Michal Horáček spolupracoval s komunistickou Státní bezpečností. Horáček nařčení odmítá a podal na Vondráčka trestní oznámení.

Podle informací serveru iDNES.cz se však zdá, že Vondráček k trestnímu stíhání vydán nebude. Proti jeho vydání se kromě komunistů důrazně staví i předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura.

„Myslíme, že to je kriminalizace politiky,“ řekl poslanec SPD Radek Rozvoral. Předseda hnutí Tomio Okamura označil doslova Horáčka za „podvodníka, lháře a manipulátora“. „Ať přestane lhát o našich voličích, přestane je urážet a začne se chovat slušně,“ bouřil Okamura. Pro server iDNES.cz tak opakoval slova, která ve středu odpoledne pronášel i před kamerami České televize.

Předseda hnutí Starostové a nezávislí nabídl zcela opačný pohled. „Je zcela jasné, že ho státní zástupce viní, že vědomě šíří nepravdu. Nejde o šikanu poslance,“ je přesvědčen šéf STAN Petr Gazdík. Shodl se s ním i předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

Do věci pravděpodobně promluví i ČSSD. Sociální demokraté uvažují o tom, že by ze zákona zcela vyškrtli trestný čin pomluvy. Serveru to oznámil předseda klubu Jan Chvojka. Skeptický byl i předseda lidoveckého klubu Jan Bartošek. Je toho názoru, že žaloba nebyla podána správně.

