Brázdil (ANO): Češi v zahraničí jsou dezinformovaní. Je to útok na demokracii

Děkuji za dvě minuty. Já nevím, co si myslíte vy doma, kteří posloucháte tuto rozpravu ke korespondenční volbě. Ale za mě toto je mazec, fakt mazec. Uvědomujete si útok na demokracii? My asi všichni, co jsme tady, tušíme, jak to dopadne. Bude to prohlasované, půjde do Senátu. Asi tušíme, jak to tam dopadne. Asi všichni v republice tušíme, jak se k tomu zachová prezident. A velmi dobře si i dokážeme odhadnout, jak by se k tomu zachoval Ústavní soud.

Ale já vám chci říct, kteří to posloucháte, nezoufejte. Stále, ať to dopadne blbě a slyšíme, co jsou to za problematické věci, vy budete mít v rukou nakonec to slovo poslední. Vy totiž si nesmíte, lidé v naší republice nechat do toho mluvit někoho z druhé strany světa. Vy tady žijete, vy máte souvislosti, vy víte, jak se chovají média. Nehněvejme se na ně, oni neví. Na druhé straně světa neví, oni jsou dezinformováni. A vy tady žijete, vy to tady financujete. Tak já vám říkám nakonec, jediné, co vám zbude, koneckonců i mně, bude to, že prostě budete muset k těm volbám přijít, pokud nebudete chtít, aby za vás rozhodoval úplně někdo jiný a aby to, co se tady budovalo se nezhroutilo. Tedy abychom nakonec o tu demokracii nepřišli.

Chtěl jsem takhle zareagovat, abyste z toho nebyli smutní. Zapamatujte si to, možná ještě opakovaně přijdu, abych vás na to upozornil. Ale k volbám prostě musíte přijít, vyjádříte svoje názory jakékoliv. Ale to je jediné řešení, které nakonec nám občanům České republiky v naší zemi zůstane.

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Děkuji za dodržení času. Nicméně nevyčítám to vám jenom, pane kolego, faktická poznámka má reagovat na předchozí diskusi, reagovat na to, co říkali předřečníci, tohle byl spíše autonomní politický projev do standardní diskuse. (Poslanec Brázdil chce vystoupit.) Nemáte slovo, nezlobte se na mě. (Poslanec Brázdil mimo mikrofon: Ale vy jste mně neumožnil, já jsem se hlásil na faktickou minule a nedal jste mi to slovo a teď mě za to kritizujete?) Já kritizuju obsah vašeho vystoupení, že to není faktická poznámka. (Poslanec Brázdil nesouhlasí a hovoří z lavice.) Můžete dát námitku proti řízení schůze, pane poslanče.

