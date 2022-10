Brázdil (ANO): Jestli to udělal sám, nevím, ale lépe určitě ne

reklama

Dobré dopoledne, milé dámy, vážení pánové, mnoho lidí jste neposlouchali kolegu Jirku Maška, který je lékař na záchrance tak jako já. Anketa Jste ještě schopni zajistit si dostatek kvalitního jídla? Ano 17% Ne, musel(a) jsem se letos omezit 83% hlasovalo: 5292 lidí

Já bych se chtěl zeptat pana ministra, jak to bude dál v tom zákoně, ten paragraf tam je, je platný, teď se přidává jiná varianta, kdo rozhodne o tom, jestli ta první varianta je nějakým způsobem realizovatelná nebo ne. Česká správa sociálního zabezpečení je ta, která řekne? To my nedokážeme? Nebo kdo o tom bude rozhodovat? Soud?

Nicméně se vrátím k tomu, co je dnes předkládáno. Možná si pamatujete, jak tady nahoře byli záchranáři horští i zdravotničtí a od tohoto pultíku pak ministr Jurečka sliboval, že to udělá sám lépe. No, jestli to udělal sám, nevím, ale lépe určitě ne. My v současné době máme předlohu, která to vlastně zkracuje. To, pro co vy jste hlasovali na konci minulého volebního období a i pan ministr Jurečka o tom hlasoval a říkal "jo, to je bezva", a vlastně ta snaha byla, aby bylo možno jít o těch pět let do předčasného důchodu, pokud splní ta kritéria zákona.

Mezi námi, znovu zopakuji, prosím vás, rozhodujeme tu o 50 lidech. Jedná se o 50 lidí, záchranářů, plus jeden z horské služby. Pravděpodobně je jich sto a asi na to z horské služby dosáhne možná jednou za rok nebo za dva roky jeden z nich. Takže 51, 52, 55, těžko říct, lidí. A jak je to strašně složité. Jak je složité, že tady tato Sněmovna se neumí domluvit na tom, co vlastně chce. Tak vážíme si té práce, chceme sjednotit ten integrovaný záchranný systém tak, aby jejich benefity byly stejné, nebo ne?

No, nicméně já vás nechci obtěžovat. Vidím, že někteří jste už na mě naštvaní, že tu vystupuji opakovaně. Opakovaně vystupuji proto, že se to mě týká. Možná konflikt zájmů, ale také chci pomoct těm kolegům, kteří si to podle mě zaslouží. Nejenom za to, co odvedli státu, ale je ta jakási schopnost i nějakého benefitu, nebo benefitu náborového charakteru. O tu službu pracovat jako lékař v terénu pod palbou kritiky, kde se na vás sesype spousta agresivních lidí a podobně. Není to jednoduchá práce. Každá práce je složitá, ale tady jsme se snažili, aby IZS byla jednotná, abychom měli alespoň trošku stejné benefity. Tímto návrhem se to krapánek zlepšuje, ale nejsme ani na půli cesty k tomu, abychom se mohli rovnat hasičům a policajtům.

Tak mi dovolte ještě jednou na jednu stranu poděkovat, že to tu máme. Na druhou stranu vyjádřit lítost. Mohlo to být lépe, bylo to lépe, ono to je lépe v tom zákoně. Akorát teď nevím, co bude platit dřív. Podle kterého paragrafu se pojede. Tak kdyby to mohl pan ministr vysvětlit. Možná to vysvětlí, tak to budu rád. Děkuji.

