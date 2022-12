Brázdil (ANO): Záchranka, nejupracovanější složka IZS, neměla nic. To se teď mění

reklama

Pěkný podvečer, kolegyně, kolegové. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Většina lidí, když sleduje dění ve Sněmovně nebo vůbec schvalování zákonů, říká si v duchu: já bych to kurňa udělal lepší, to je nesmyl, to jsou hlouposti, já, kdybych se do té Sněmovny dostal, já bych jim ukázal. No, pak je dlouhá cesta, kdy vás musí lidi zvolit. Musíte se chovat slušně, být právoplatným a dobrým člověkem a nakonec se třeba objevíte v této Sněmovně. A pak přijde ten pocit, řeknete: tak, já jsem tady a já chci něco pro tu odbornost, kterou znám, pro ty záchranáře konkrétně u mě, něco udělat. A ono se stalo. Historicky nejvíc bylo v minulém, předminulém období tady záchranářů. A my jsme se dali dohromady. Dokonce vznikl podvýbor pro zdravotnickou záchrannou službu v rámci výboru bezpečnostního. To se také nikdy nestalo. A ejhle na povrch konečně vyplouvá nejenom Policie, hasiči, státní Hasičský záchranný sbor, ale i záchranná služba. A tak jsme tahali za jeden provaz. A vyvrcholilo to na konci minulého období, kdy jsme na koleně, ale přece jenom domluvili jsme se, že bychom chtěli trošku narovnat ten nepoměr toho těch jakýchsi sociálních benefitů nebo zabezpečení, protože záchranka, nejupracovanější složka, neměla nic, ale hasiči a Policie je měla. A tak se nám to povedlo. Byli jsme šťastni. Mimochodem povedlo se nám to jako tehdy vládním poslancům a přidali se všichni opoziční. Já si nepamatuji, že by byl někdo proti. A ono to prošlo.

Dnes pan senátor říká: to je nerealizovatelné. Představte si, ten zákon je platný, prezidentem podepsaný. A víte, kdo může vykládat zákon? No, jenom soud. Ne senátor, ani poslanec. Zkrátka ono to tam je. Ale nelíbilo se to. Prý to není realizovatelné, je to moc a tak se to začalo předělávat a znovu další volební období a znovu záchranáři. Tak jsme se podíleli, snažili, udělali jsme pozměňovací návrh, který to vyřešil, a bylo to napříč spektrem. Ale to se také nesmí, protože jakmile to předloží zase někdo jiný, než kdo je u vlády, tak to je vlastně špatně. Prý na tom nezíská body. No, já vám řeknu, že na tom se žádné body nezískají, protože ti záchranáři jsou napříč spektrem. Tam jsou všichni. A tím nezískáte nic. Ale neprošlo to. Takže žádný váš pozměňovák nebudeme schvalovat. A přišlo ministerstvo s tím, že to tedy změní k lepšímu. Hm, tak to udělalo lepší, a ejhle, senátoři, kteří jsou v podstatě nahrávají dnešní vládě, nachází na tom chybu, další chybu, že prý ještě tam někdo chybí. Ještě tam je potřeba dodat tedy jiné hasiče. Já s tím nemám problém. Jenom - všichni, kdo to sledujete, vy záchranáři, ale i lidé, takhle tady fungujeme, takhle to tady děláme. My se neumíme domluvit. My si neumíme sednout, řádně to projít a na konci mít nějaký výstup. Víte pro koho? No, pro vás. A tak se tu scházíme znovu dneska nad vratkou ze Senátu, lépe řečeno pozměňovací návrh, který říkal, že ten návrh, který předložil Marian Jurečka je špatný a musí se tam něco doplnit. No, dobrá. Já budu strašně rád, když dneska pro to všichni zvedneme ruku. Ten Senát de facto to jenom rozšiřuje.

My jsme chtěli, tehdy když jsme to tvořili, aby to byly ty tři základní složky, ty jsou omezené přesně, to jsou ti hasiči, policajti, záchranka a nikdo další. Pan senátor, nebo vlastně ne on, ale musí to být jako Senát celý, sem přichází s tím, že to chce rozšířit o ty další složky. Vybírá tedy některé, to jsou tedy ti podnikoví hasiči. Oni jsou tam třeba i další složky, jako je, já nevím, vodní záchranná služba a tak dále, ale ten Senát se o tyto nezajímá. No, dobře. Chcete to, proč ne, já s hasiči jakýmikoliv rád velmi spolupracuji. Tedy jsem rád, že jsme možná na konci, pokud pan prezident to podepíše. Já bych ho o to poprosil, protože ono to má platit od 1. 1., aby tak učinil, protože už to trvá strašně dlouho, ten nepoměr toho nevyvážení těch sociálních jakýchsi jistot. Totiž, a jenom už skončím, záchranáři, tedy myslím tím Zdravotnická záchranná služba jednotlivých krajů, ti záchranáři oni nemají možnost nic jiného dělat, než buď být perfektně zdraví a makat pro vás a zachraňovat vás, ale jakmile onemocní, třeba přijde o nohu, tak ten člověk nemůže být posunut na žádné papírové místo. Ta záchranka nemá žádné zázemí jako Policie, hasiči či další. Čili tímto vlastně umožníme to, aby v případě, že ten člověk splní - je mu šedesát let a více a odpracuje minimálně 4 400 hodin, tak bude moct jít do toho důchodu dřív. A bude-li pracovat ještě déle, tak možná i ještě o trochu déle. Je to pokrok. Není to ideál, snažili jsme se o to lépe. Ale je mi záhadou, jak bude teď Česká správa sociálního zabezpečení postupovat. Je tu platný zákon, prý je nerealizovatelný, tak to musí řešit soud, anebo tu je ten nový, který teď snad za chvilinku schválíme a pan prezident to podepíše.

Děkuji, že jste mě vyslechli. Jsem rád, že jsme na konci snad té trnité cesty. A přeji vám hlavně pevné zdraví, pěkné svátky a vám, záchranářům, ať to zvládáme. (Ojedinělý potlesk.)

MUDr. Milan Brázdil ANO 2011

Oficiální web, kde můžete položit dotaz: www.anoolomouc.cz

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Brázdil (ANO): Lidé z každé záchranky se cítí být podvedeni Brázdil (ANO): Jestli to udělal sám, nevím, ale lépe určitě ne Brázdil (ANO): Z pusy má trhací kalendář Brázdil (ANO): Žádní proruští aktivisté, ale naši občané, kteří platí složenky

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama