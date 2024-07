Brázdil (ANO): Zaplatíte to, ať chcete nebo ne. Mají stoosmičku

Děkuji za slovo. Pane ministře, reaguji na vás. Vy jste řekl: Pokud bude ten tisk poslán do druhého čtení. Tak jasně, že bude. Vy jste dali pevné hlasování, máte stoosmičku, to bude schválené. Vy všichni, co to sledujete, ten zákon projde, vy stejně to zaplatíte, ať chcete nebo ne. Já to tady zopakuji jako včera. Vy se můžete bránit jenom jedním způsobem - tím, že budete nesledovat nebo minimálně sledovat tu zpravodajskou část České televize nebo alespoň, že si budete srovnávat ty informace, co ta televize, co ty ostatní vlastně říkají za pravdu a hledat tu pravdu, to je vaše jediná obrana. A ještě bych doporučil vůbec dát si to někde úplně dozadu jako tlačítko poslední volby, že spustíte si zpravodajskou část.

A my všichni, co tady vlastně občas jsme požádáni, abychom vyslovili svůj názor, žádný názor (od) vás nechtějí, oni nechtějí váš názor, oni chtějí, ti redaktoři, chtějí váš obličej a prostřednictvím vašeho obličeje říct svůj názor. To je vlastně ta snaha těch redaktorů. A tudíž obrana proti, zase nás je, no, ignorujme, tak (Nesrozumitelné.) nedávejme, ať z nás nedělají hlupáky. To je tedy... To je rada pro vás. Vy občané, vy, prosím, to, když tak minimálně sledujte a srovnávejte. A my zase, kteří poskytujeme nebo jsme dotázáni na svůj, na náš názor, tak my jim ty věci nedávejme, nenabíhejme si. A vlastně tím možná i zmírníme šíření dezinformací Českou televizí.

MUDr. Milan Brázdil ANO 2011

