Brož (ANO): Radní Třeštíková naprosto pošlapává odkaz Alfonse Muchy

Reakce zastupitelského klubu hnutí ANO na možné přemístění Slovanské epopeje do Moravského Krumlova

Kulturní výbor HLM Prahy na návrh Radní Třeštíkové doporučil umístit Slovanskou epopej do Moravského Krumlova. „Pokud tento návrh schválí i Zastupitelstvo hlavního města, bude to pošlapání odkazu Alfonse Muchy,“ říká Lubomír Brož, zastupitel za hnutí ANO a člen kulturního výboru.

„Pro mě je to doporučení naprosto nepochopitelné. Praha by na svá největší díla měla být hrdá a mistr Mucha si výslovně přál, aby Epopej v Praze zůstala. Radní Třeštíková, ale tímto přístupem naprosto pošlapává jeho odkaz. Jako zastupitel Prahy navíc nedovedu pochopit, že některý z mých kolegů hlasuje za zájmy jiného města“ říká Lubomír Brož.

„Epopej už v Moravském Krumlově jednou „dočasně“ byla, ale ta dočasnost trvala 61 let. Jsem si v podstatě jistý, že i tentokrát by to bylo stejné a Praha se tímto krokem Slovanské epopeje de facto vzdá,“ dodává Lubomír Brož.

„Zastupitelstvo v minulém období schválilo umístění na pražském Výstavišti, dokonce byl schválen projekt na dostavbu nové budovy Lapidaria, která by se měla stát trvalým domovem Muchovy Epopeje. Současné vedení Prahy ale nerespektuje to, co už jednou bylo rozhodnuto a pouze hledá jiná – špatná, a ještě horší řešení,“ říká předseda zastupitelského klubu hnutí ANO Patrik Nacher.

„Výstaviště je prostor, který chce Praha dále rozvíjet a dělat atraktivnějším jak pro Pražany, tak pro zahraniční turisty, jednoho z nejvýznamnějších děl naší historie se ale dobrovolně zbaví a umístí jej mimo Prahu do prostor, které navíc nejsou vyhovující,“ dodává Nacher.

