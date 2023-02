Brož (ANO): Většinou takhle začne obhajoba nějakých lumpárniček

reklama

Já se přiznám, že jsem nechtěl vystupovat, protože mám připravenou svoji řeč k tomu celému, nicméně pan poslanec Jakob mně trošičku zavdal příčinu k té faktické, prostřednictvím paní předsedající.

Ono já vždycky když slyším slova o tom, když reaguje vládní koalice na kritiku něčeho svého tím, že nechápou, že my v ANO máme zřejmě nějaké jiné hodnoty a reagujeme, přemýšlíme o tom špatně - pan ministr (ministr kultury) kýve hlavou, protože on je častým zdrojem toho - tak já trošičku zbystřím, protože to většinou takhle začne obhajoba nějakých takových lumpárniček z hlediska koalice.

A potom tedy co mě absolutně dostalo, to řečení - i když to chápu, musíte to obhájit - že tímhletím zákonem, tou změnou jsme vstoupili do nového století. No to teda panečku jako jo, to teda, to se těším na všechny ty další vládou předkládané normy, které budou možná ještě v tom dalším století.

Tak děkuji za pozornost.

