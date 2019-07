Brýdl (Generace 89): Máme černé na bílém potvrzenou výstavbu protihlukové stěny

Vedení města v květnu odeslalo generálnímu řediteli ŘSD Pardubice Bohumilu Vebrovi seznam požadavků k výstavbě dálnice, aby se pokusilo zabránit soudním sporům se zdejšími majiteli pozemků a občanskými iniciativami. V červnu na ně přišla odpověď. ŘSD plánuje výstavbu protihlukových stěn v místech, kde budou překročeny protihlukové limity, stejně tak dojde k výsadbě naváděcí zeleně u průchodů pro zvěř a pasportizaci studní. Také platí, že ŘSD v rámci projektu nepřipravuje nic k mimoúrovňové křižovatce Litomyšl-sever a odpočívce pro kamiony u Kornic, které vedení města dlouhodobě odmítá. Podle Bohumila Vébra jeho lidé také nic nepodnikají ve věci výstavby jakékoliv další komunikace, sloužící jako přivaděče k dálnici D35.

Zbytek požadavků ŘSD odmítlo či navrhlo jiný postup. O posunutí dálnice mezi kilometry 53,8 a 55,2 nebude investor dále uvažovat, protože inženýři již komunikaci vrátili do původní trasy dle studie, která byla podkladem pro stanovisko EIA o vlivu stavby na životní prostředí. Podobnou odpověď město dostalo i na žádost o úpravy nivelity dálnice, aby více kopírovala tamní terén. „Navržené výškové vedení trasy kopíruje dokumentaci pro EIA. V kilometrech 55 až 57 vyšel projektant vstříc požadavkům obyvatel osady Kornice a těleso dálnice je v hlubším zářezu. O další úpravě již nebude ze strany ŘSD ČR uvažováno,“ stojí v odpovědi.

Vedení města nyní bude celou situaci dále řešit. „Jsme v pravidelném kontaktu s Kornickými i lidmi z ŘSD. Osobně jsem rád za to, že máme černé na bílém potvrzenou výstavbu protihlukové stěny. Z Kornic jsem dostal zpětnou vazbu a budu se ještě snažit, aby byl opravdu svolán výrobní výbor dle našeho původního návrhu a k pasportizaci studní došlo co nejdříve. Po nástupu do funkce jsem avizoval, že chci o tomto tématu intenzivně jednat a komunikovat. Dost nám při jednání pomohl senátor Michal Kortyš. Soudním sporů místních s ŘSD se asi nevyhneme, ale je naší povinností pro Kornice udělat co nejvíce a zároveň nezpozdit výstavbu této důležité dálnice ani o minutu,“ říká k dosavadním výsledkům jednání starosta Daniel Brýdl.

