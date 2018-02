Bureš (ODS): Projekt "Práce pro celou rodinu" by měl přilákat sestřičky

Zdravotní sestry, které nežijí v našem kraji, ale chtěly by v budoucnu pracovat například v karlovarské nemocnici, se nebudou muset obávat, že by zde nenašli práci další členové jejich rodin. Karlovarská krajská nemocnice pro zájemce spustila projekt "Práce pro celou rodinu", na kterém budou spolupracovat zaměstnavatelé z regionu a Krajská hospodářská komora.

Na webových stránkách nemocnice najdou zdravotníci pod záložkou KARIÉRA jednoduchý formulář a po jeho odeslání se jim zobrazí podobný pro rodinné příslušníky. Jejich data se pak dostanou k zaměstnavatelům, kteří se na systému podílejí. „O tom, zda sestřičky do Karlovarského kraje půjdou, samozřejmě často rozhoduje i to, jaké možnosti uplatnění by tady měla jejich rodina. Proto věřím, že projekt může být pro budoucí nové zdravotníky našich nemocnic velmi užitečný,“ uvedl krajský radní Jan Bureš.