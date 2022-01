Bureš (ODS): Z toho, co ministryně Dostálová naslibovala, bylo najednou úplně něco jiného

reklama

Dámy a pánové, vážená vládo, milí kolegové,

já bych chtěl taky reagovat na paní kolegyni Peštovou. Já nevím, jak dlouho ona působila v samosprávě. Já jsem jedenáct let starosta óerpéčka a můžu říct, že si velmi dobře uvědomuji, stejně jako asi všichni moji ostatní kolegové starostové, jaký je rozdíl mezi státní správou a samosprávou, respektive přenesenou působností státní správy. My to opravdu velmi dobře víme.

Chápu, že jí to třeba tak nemusí připadat, ale já vám řeknu, co nám vadí na tom stávajícím stavebním zákoně, nebo co mně osobně na tom vadí. Mně na tom vadí to, že tehdejší ministryně Dostálová si udělala roadshow po České republice, objížděla kraje, vysvětlovala zájem a poslouchala nás, starosty, kteří jsme k tomu dávali svoje připomínky a svoje podněty.

Já jsem jí to posílal i e-mailem a byl jsem strašně rád, že mi na ten e-mail okamžitě zareagovala, že ho bere na vědomí a že ve své podstatě jsou to stejné myšlenky, jako máme my starostové, které jsou potřeba v tom stavebním zákoně udělat.

A pak to přišlo sem do Sněmovny a teď říkám můj názor a můj dojem, a domluvila se s panem kolegou Kolovratníkem, který k tomu udělal úplně jiný pozměňovací návrh. A z toho, co nám naslibovala a z toho, co od nás slyšela, najednou bylo úplně něco jiného, ale obráceně něco jiného.

Děkuji.

Ing. Jan Bureš, DBA ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Adamec (ODS): Celý tento tlak vznikl od pražských stavebních developerů Peštová (ANO): Starostové se nemají čeho bát Fiala (SPD): To, co tady bylo v minulých letech, se jmenuje Bangladéš Výborný (KDU-ČSL): Specializované stavební úřady potřebujeme

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama