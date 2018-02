Burešová Marková (Svobodní): Historie vs. politická korektnost

Mluvím pochopitelně o fenoménu "černoch v roli historických postav". Abychom nebyli nespravedliví, v opačném gardu se podobné přešlapy objevovaly už dříve. Ať už jde o Johna Wayna v roli Čingischána (The Conqueror), či Mickeyho Rooney jako pana Junioši ve Snídani u Tiffanyho. To, co je ale k vidění dnes, to už lze přešlapy nazvat jen velmi obtížně.

BBC je v tom naprosto unikátní. Bez nejmenších potíží obsadí herečku tmavé pleti do role anglické královny Margaret z Anjou, nebo tmavého herce do role rytíře Roberta. Ale nejsou v tom jen oni. Kritice čelila hra Kingdome Come, ve které v souladu s historií nebyli černoši. Co si to jenom dovolili? Co na tom, že v té době a v tom prostředí byl černoch k vidění asi tak často, jako sníh v Malajsii? Doba to prostě žádá!! A novinkou jsou Achilles či Lancelot. Neřešme, že podle historických zdrojů byli zdobeni světlými vlasy. To se do současnosti nehodí. Pravda nikoho nezajímá!

Ivana Burešová Marková Svobodní





Pokud tedy historie musí ustoupit politické korektnosti, očekávám, že by také mohl černoch hrát třeba Williama Simmonse, nebo běloch naopak Nelsona Mandelu či Martina Luthera Kinga. Nebo máme očekávat inovovanou pohádku o Sněhurce a 7 trpaslících, kde kromě transsexuální Sněhurky (abychom naplnili další zvrácený směr politické korektnosti) budou trpaslíci ve složení: černoch, asiat , mestic, mulat, zambo, můžeme si střihnout i nějakého albína (abychom jich měli 7) a Šmudla zbyde zřejmě na bělocha?

Zdůrazňuji, že se v žádném případě nepovažuji za rasistu, ale také se nepovažuji za slepce. A skutečnost, že musí historie ustupovat novému trendu, se mi ani trochu nelíbí. A nechci se dočkat toho, že bude náš (český) Ježíšek někomu připadat příliš světlý.

(převzato z Profilu)

