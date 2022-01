Bžoch (ANO): Co to je havlovská diplomacie?

reklama

Ale pojďme si otevřeně říct, kolik států v té eurozóně dnes ta kritéria plní? Vždyť my, když do té eurozóny přestoupíme, budeme společné za jejich dluhy. A teď se dostanu k těm dluhům. Naší novou vládu trápí velmi zadlužení, a to je na 43,5 % vůči HDP. Ale co zadlužení Řecka? 200 % HDP. To zadlužení Itálie 170 % HDP. A tyto země, nenalhávejme si, že to někdy v nejbližší době splatí tyto své dluhy.

A přestoupením do eurozóny samozřejmě riskujeme to, že oni si řeknou jednoho krásného dne o další finanční injekci. A kdo to bude platit? Budeme to platit my, protože se na tom budeme podílet. Proto je tady ta má otázka na euro.

Teď bych se jenom zastavil ještě krátce a už budu končit. Vaše programové prohlášení říká: budeme prosazovat intenzivní česko-německé vztahy v celé šíři spektra a tak dále. Ano, já s tím souhlasím. S tím samozřejmě podle mě z nás nikdo nemá problém. Ale z celého vládního prohlášení, z toho programového prohlášení mě napadlo jaksi Rakousko, což mi přijde divné, protože si myslím, že na Rakousko, pokud jmenujeme Německo, tak bychom se měli jmenovitě věnovat i Rakousku. Tady co se týče evropských záležitostí, tak zde máte napsáno, a já to nebudu číst celé, přečtu jenom začátek. Prosadíme systematickou přípravu české pozice k jednotlivým návrhům na evropské úrovni.

Já jsem členem evropského výboru, byl jsem členem evropského výboru i v minulém období. My jsme samozřejmě k tiskům dostávali rámcové pozice, takže já si dokážu představit jak vypadají. Vím, jak jsou zpracované. A v tuhle chvíli by mě tedy zajímalo, co bude ta změna. Opět. Je to hezky napsané, ale co je ta systematická změna v těch rámcových pozicích? Co se tak změní? Co vy chcete změnit, abyste lépe informovali občany? Ono je to hezky napsané. Ano, budeme lépe informovat občany, budeme to dělat systematicky. Ale jak tedy? To tam vůbec není napsané.

A tady poslední věc, u té se musím jenom zastavit. Budeme podporovat takovou reformu EU, která upřednostní principy subsidiarity a proporcionality a zajistí pravomoci členských států tak, aby nevzrůstal demokratický deficit. S tím také souhlasím. Já s tím také nemám problém. Ale jak to souvisí tedy, protože dnes máme ministra zahraničních věcí, máme ministra pro Evropskou unii, oba dva jsou ze stejné koalice, a ta koalice měla v programu, že by rádi převedli více pravomocí, o kterých se rozhoduje pod hlasováním dvojí kvalifikovanou většinou. Takže vlastně sebrali tu jednomyslnost v těch otázkách, důležitých otázkách, kde dneska je. A to mi nejde úplně dohromady.

