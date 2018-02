ČSSD: Nové vedení sociální demokracie zahájilo jednání s hnutím ANO

Úvodní jednání se uskutečnilo čtyři dny po sjezdu sociální demokracie, na kterém delegáti přijali usnesení o zahájení politických rozhovorů s hnutím ANO a dalšími parlamentními stranami. „Předsedovi vlády v demisi jsem jasně řekl, že ČSSD připravena konstruktivně jednat, ale že očekáváme korektní jednání z obou stran,“ uvedl po úvodním jednání se zástupci hnutí ANO předseda sociální demokracie Jan Hamáček.

„Dohodli jsme, že se znovu sejdeme příští týden. Personální otázky nicméně v tuto chvíli vůbec nejsou na stole,“ dodal statutární místopředseda ČSSD Jiří Zimola.

Nové vedení sociální demokracie se chce v prvé řadě soustředit na hledání programových průniků. „Sociální demokracie bude prosazovat, aby se propláceli první tři dny nemoci. Vláda musí řešit bytovou situaci. Stojíme například o to, aby se nastartovala masivní výstavba družstevních a nájemních bytů. Chtěli bychom posílit příjmovou stránku státního rozpočtu, protože z naší republiky odtéká téměř 300 miliard korun ročně na dividendách do zahraničí. Velké firmy a podniky, které mají vysoce nadprůměrné zisky v naši zemi nebo si nárokují státní pobídky, by se měly více podílet na rozvoji naší země. Získané prostředky investujeme do výstavby a modernizace České republiky,“ zmínil některé programové priority sociální demokracie Jan Hamáček.

Česká strana sociálně demokratická ČSSD

Svoboda, solidarita, spravedlnost.

autor: PV