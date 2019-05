ČSSD: Vyřešme odliv dividend

Zahraniční společnosti si od nás v ziscích stahují obrovské množství peněz. Je sice dobře, že se jim tu daří, ale tyto peníze pak naší ekonomice chybí. Daly by se za ně stavět silnice, nemocnice, školky…

Premiér Babiš si myslí, že řešením je dobrovolný příspěvek bank. Takové řešení odmítáme, jen málokdo by platil něco státu dobrovolně. Bankovní daň zaměřená na aktiva by naopak přinesla do rozpočtu 14 miliard korun.

Česká strana sociálně demokratická ČSSD

Svoboda, solidarita, spravedlnost.

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Foldyna: Konec ČSSD. Lidi nás začali nenávidět. Chceme je trestat za to, co píšou na internetu. Vykašlali jsme se na ně ČSSD: Neúspěchem v eurovolbách pro nás nic nekončí Katastrofa ČSSD: Zazněl odhad výsledku. A padají silné věty ČSSD: Děkujeme všem, kteří šli volit v evropských volbách

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV