ČSSD: Zbabělý Fiala konečně řekl, vyhoďme je z kola ven

„Je zřejmé, že premiér Fiala několik týdnů před volbami kryl Bartošovu neschopnost při zpracování projektu digitalizace státní správy, kterého je ve vládě garantem. Je otázka, kdy již premiér obdržel zprávu IT odborníků ze čtyř ministerstev pod názvem DSŘ hodnocení pro vládu ČR,“ oznámil předseda ČSSD Ing. Jiří Paroubek.

„Podle odborníků ministerstev, jak to vyjádřili ve své zprávě, zcela chybí dokumentace projektu. Je tedy dost dobře možné, že zhotovitel či zhotovitelé projektu digitalizace budou od státu požadovat další peníze za tento projekt. Nejspíš to znamená, že byla ze strany státu, za což plně odpovídá Bartoš, podepsána špatná smlouva, která zvýhodňuje jednostranně dodavatele.

Zpráva je zcela nepochybně pravdivá a je možná ještě shovívavá ve vztahu k pravému stavu věcí. Po přečtení takové zprávy by měli premiér a vláda podat okamžitě trestní oznámení na škodu, která vznikla státu v důsledku neodborného řešení dané problematiky, tedy digitalizace stavebního řízení. Pokud se ukáže, že celý projekt je zcela nepoužitelný, tak vznikla státu škoda ve výši, kterou stát proplatil zhotoviteli či zhotovitelům.

Bylo by také dobré vědět, kdo je vlastně zhotovitelem projektu a tím hlavním odborným partnerem státu při zpracování projektu digitalizace. A také jak byl vybrán a dále jaké má tato firma vztahy ke špičkám Pirátské strany. Zdá se, že politické kutilství ministra Bartoše zapadá do stejné kategorie, jako šibalství dalšího piráta Hřiba, náměstka primátora pro dopravu na pražské radnici. Připomínám jen, že se policie začala na radnici intenzivně zabývat dvěma stavebními projekty v oblasti dopravy (rekonstrukcí Barrandovského mostu a výstavbou Dvorecké lávky), což jsou projekty za více než dvě miliardy korun,“ pokračoval bývalý premiér.

„Vzhledem k obrovským ztrátám, které vzniknou státu, se spojíme s naším expertním týmem právníků, aby pro nás vypracovali trestní oznámení, které na zodpovědné osoby podáme. A nebudeme se bát, ani když se bude jednat o ministry či premiéra ČR,“ oznámila Volfová.

„Co ale ukazuje na naprostou zbabělost premiéra Fialy, je to, že premiér Fiala nedokázal při ranním jednání říci do očí Bartošovi, že na základě zjištěných obřích nedostatků, které avizují naprostou nefunkčnost jím prosazovaného projektu digitalizace stavebního řízení, což významně narušuje národohospodářské aktivity v oblasti stavebnictví, Bartoš musí odejít z funkce ministra a místopředsedy vlády. Normální premiér by to sdělil odvolávanému ministrovi do očí,“ dokončil Ing. Jiří Paroubek.

„Je smutné žít v zemi zbabělého premiéra,“ ukončila tiskovou zprávu místopředsedkyně Volfová.

