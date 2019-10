Čeněk (Trikolóra): Jedem zkratkou, pánové. Je to sice dál, ale zato horší cesta

Bedlivě sleduji hysterické výkřiky ekologických aktivistů i plamenně hovořící proevropské nazelenalé politiky. A shledávám cosi společného – pokus přikrmit se z nabízeného koláče. A v duchu již zmíněné filmové hlášky musím konstatovat jen to, že ani u jedné ze skupin nenacházím snahu vymyslet rozumné řešení. Takové řešení, které je proveditelné nejen ekologicky, ale také ekonomicky bez zničujících následků v budoucnosti. Vidím jen snahu mít všechno hned, bez ohledu na to, jak je jimi nabízené řešení krkolomné, silové a jak bude pro koho bolestivé. Jde jim jen o to, nepřijít zkrátka.

Je úplně jedno, zda jsou to skuteční aktivisté, nebo páteční záškoláci, jimž pravidelná absence zřejmě poškodila schopnost zdravého úsudku, či banda magorů, kteří se zřejmě domnívají, že blokádou silnic a bráněním ostatním v cestě do práce (která by jim samým rozhodně prospěla) spasí svět. Jsou to však i "ekologové" prospěcháři, kteří všem budou vnucovat snižování uhlíkové stopy civilizace směrem, který povede k jejich obohacení, ať to společnost stojí, co to stojí.

Nedávno jsem měl možnost zhlédnou pořad Máte slovo - Demonstrace za ochranu klimatu. A jakkoliv tento pořad není takovým, který by mě k televizoru přitáhl, kvůli přítomnosti Václava Klause mladšího jsem udělal výjimku. S názory pana Klause se nejen v otázce „klimahysterie“ ztotožňuji a lákadlem byla i přítomnost jistého TOP europoslance či aktivistky – rebelky proti vyhynutí. Účast čtyřdenního studentíka v obecenstvu mě navíc utvrdila v tom, že o zajímavé názory nebude nouze. Nemýlil jsem se.

Pan europoslanec v ležérním postoji za pultíkem s rukou v kapse si dával velký pozor, aby neřekl nic konkrétního. Prázdné věty vyplnily čas jeho projevu ve snaze zalichotit všem, kteří v předešlém půlroce zjistili, jak moc je potřeba chránit naši planetu. „Bioženka“, rebelka proti vyhynutí, se pyšnila jasným názorem, co vše je třeba lidem v zájmu ekologie zakázat. Pak na záludnou otázku, jaké tedy vidí řešení, bez mrknutí oka klidně řekla, že aktivisté tu nejsou od toho, aby hledali řešení, proto tu máme politiky. Názory brýlatého studentíka byly, vzhledem k jeho věku, jen čistě teoretické, zabýval se náhradou fosilního průmyslu (?), snažil se rozkrýt spiknutí kolem pěti set vědců a závěrem potvrdil, že i jemu, stejně jako jeho švédskému vzoru, bylo naší generací sebráno dětství. Skoro se slzou v oku prohlásil, že místo toho, aby se mohl učit do školy, musí sedět ve studiu. Nic nepomohly argumenty pana Klause, že naše generace má, oproti dnešním mladým teoretikům, ekologické chování vžité, třeba nošením oblečení po starším sourozenci, vracením láhví od mléka a chozením pěšky do zaměstnání i za večerní zábavou. Ekologisté stále hýkali radostí nad tím, jak nám Německo ukazuje směr, a to plánem na snížení teploty o 0,0000013 °C a současným utracením 54 miliard Eur.

Jindřich Čeněk Trikolóra



Určitě nezpochybňuji já a asi ani Václav Klaus potřebu hledat nové zdroje energie, snažit se chránit zeleň a přírodu jako takovou. Dělejme to ale s rozumem. Pokud nyní silově, vyššími daněmi, prosadíme elektromobily, tak musíme přemýšlet nad tím, kde vezmeme energii, která je bude pohánět. Německo by nemělo být vzorem, protože již dnes po prosazených zelených zákonů jsou nuceni nakupovat elektrickou „neekologickou“ energii od nás. Pokud nebudeme získávat energii z jádra ani my, bude za chvíli chybět i ekologickému Německu. Je hloupé si myslet, že když ekologisté zablokují silnici ve městě, dělají blaho pro klima. Oni tím blokují i hromadnou dopravu, která je ekologická právě díky masovosti přepravy. Příkladů, které bych takto mohl, uvádět jsou spousty a jejich výčet by zabral na hodiny psaní. Není to však potřeba. Kdo chce naslouchat, naslouchá. Kdo se chce pouze rychle zviditelnit, tak tomu stačí prohlásit bez jakýchkoliv hmatatelných podkladů, že za dvanáct let asi vyhyneme.

Lidi neblbněte a braňte normální svět, nedovolte teoretikům ho zlikvidovat pomocí zeleného teroru. Jeďme normální cestou bez jakýchkoliv zkratek a rozvoj společnosti nechejme na přirozeném pokroku a našich ekonomických možnostech.

Touto cestou se nyní vydává, pod vedením Václava Klause mladšího i Trikolóra. Pokud ví, že něco není v pořádku, navrhuje svá vlastní řešení. Řešení vypracovaná rozumem a vzděláním. V jednotlivých odvětvích podepřená i svými odbornými gestory s maximální odpovědností k našim občanům a nepodléhajícím diktátům Evropské unie.

(převzato z Profilu)

