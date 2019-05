Černochová (ODS): Chceme navrhnout společný postup při přesunu velvyslanectví zemí V4 do Jeruzaléma

Náš poslanecký klub se jednomyslně postavil za výzvu iniciovat společný přesun velvyslanectví zemí Visegrádu do Jeruzaléma. Podpora Státu Izrael je dlouhodobě součástí programu ODS a tímto krokem naplňujeme náš slib, že budeme podporovat svobodné rozhodnutí Státu Izrael o určení svého hlavního města.

Zároveň budeme dnes na plénu Poslanecké sněmovny navrhovat nový bod jednání, jejímž výsledkem by bylo jednoduché usnesení, které vyzve vládu k iniciaci jednání o společném přesunu velvyslanectví zemí V4 do Jeruzaléma. Jsme přesvědčení, že se mj. jedná o deklaraci přátelství a solidarity, která je obzvláště v dnešních časech, kdy se nejen Evropou opět zvedá vlna antisemitismu, o to významnější.

Mgr. Jana Černochová ODS



