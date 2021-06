Černochová (ODS): Co z nákupu helikoptér Venom a Viper má český průmysl?

reklama

Vážení páni ministři, dámy a pánové,

já bych měla v této souvislosti dvě otázky na pana ministra Metnara. Jednak víme, že ty zmiňované helikoptéry Venom a Viper stály, nebo budou stát, více než 17,5 miliardy korun. Když nepočítám tu půlmiliardovou pokutu, kterou kvůli neschopnosti některých úředníků, zejména pana náměstka Říhy, musí zaplatit rezort Ministerstva obrany, Ministerstvo financí potažmo, do státního rozpočtu. Byť pan ministr tvrdí, že se budou soudit, tak je to ale půl miliardy, které budou sakra v tom rozpočtu Ministerstva obrany a armády chybět.

Tak se chci zeptat, co tedy z nákupu těchto helikoptér má český průmysl. Takto jsem chápala i tu otázku pana místopředsedy Filipa, protože na tu jste neodpověděl. Kolik procent z této zakázky zůstane v České republice? Vždycky v těch tabulkách, které nám předkládáte na výboru pro obranu tuto informaci dostáváme, tady ji nemáme. Vy jste zmiňoval, že tady bude probíhat servis, že tady bude probíhat výcvik. Tak by mě zajímal ten objem, objem finančních prostředků z této akvizice, z kterých bude profitovat český průmysl.

Zároveň tím chci říct, že absolutně nezpochybňuji nákup amerických vrtulníků. Jsem ráda, že ustupujeme od té sovětské techniky, protože vnímáme i ty geopolitické souvislosti dnešní doby. Na druhou stranu vždycky to byli ministři v rezortu obrany, kteří říkali, že chtějí podporovat český průmysl. Tak se chci zeptat konkrétně, jak v tomhle případě budete podporovat český průmysl.

K těm NG. Pane ministře, můžete nám tedy sdělit, kdy bude definitivně dokončena ta certifikace? Zajímá mě datum. Protože to, že probíhá certifikace a nemá konce kraje, to tady slýcháme už několik měsíců. Já chci tedy znát konkrétní datum, kdy bude jasné, jestli tento letoun splňuje certifikaci ta, aby tyto letouny mohla používat Armáda České republiky, aby se tedy ta akvizice dala dokončit.

Není možné - a určitě ty změny, které se týkají nějakého nacenění, tak souvisí s těmi prodlevami, kdy cena některých dílů, technologií, byla nějaká, teď je jiná. Vnímáme i to, že v době covidové a postcovidové éry se spousta materiálů bude zásadním způsobem zdražovat. Takže všechny ty zakázky se budou prodražovat. Proto při této příležitosti vám pokládám ještě třetí otázku.

Včera jsme se dozvěděli, že se opět odsouvá nákup bojových vozidel pěchoty. Odsouvá se to už tedy definitivně za funkční období, jak pevně věřím, této Sněmovny, možná i této vlády - budu doufat - že se nová vláda po volbách konstituuje co nejrychleji. Chci se vás tedy zeptat, co s těmi BVP bude dál. Co bude s finančními prostředky v rozpočtu, které na nákup bojových vozidel pěchoty pro rok 2021 máte. A jsou to finanční prostředky, které jsme krvavě vybojovávali, ať už jako poslanci výboru pro obranu, nebo i na tomto plénu Sněmovny.

Určitě i vaší zásluhou se finanční prostředky do rozpočtu vrátily, to nijak nezpochybňuji. Na druhou stranu pokud půl roku víte, pane ministře, že nákup bojových vozidel pěchoty se komplikuje a vlastně to přesouváte na další období, kdy možná v pozici budete, možná v pozici nebudete, tak co si od toho slibujete. Slibujete si, že nový ministr v nové pozici první týden od vás dostane informaci, že všechno je v mašličkách? Koukám se na paní bývalou ministryni Šlechtovou, protože to je legendární hláška pana bývalého ministra za hnutí ANO Stropnického, a někdo, kdo se na tom rezortu objeví, tak si myslíte, že podepíše zakázku na takhle velkou částku, vlastně zcela největší částku za poslední éru akvizic Armády České republiky.

Když jsme vám před půl rokem na výboru řekli, ať to buď dokončíte do konce funkčního období, anebo ať nepokračujete a uděláte třeba variantu s panem premiérem, zvážíte variantu nákupu bébépéček G to G, vláda to vláda, ostatně to děláte v jiných případech, tak jste říkali, že ne, že je to všechno na pohodu, že se to všechno stihne. Teď se dozvídáme, že se nestihne nic. Nestihnou se bévépéčka, nestihnou se možná ani MADRy, nestihne se nákup vest. To je taky naprosto zásadní informace, kterou máme z posledního týdne, že velké výběrové řízení na nákup balistické ochrany, vest, neprošla ta vesta od jedné z těch společností, neprošla vojskovými zkouškami. Jak je to možné? Jak je možné, že se tady opakuje stejná situace, jakou jsme tady řešili před rokem a půl, tehdy to byly přilby, teď to jsou vesty.

Pane ministře, vy opravdu nevnímáte to, že balistická ochrana je pro každého vojáka to úplně nejvíc nejdůležitější? Proč rezignujete na jejich vybavení a na jejich bezpečnost?

Děkuju za odpovědi.

