Černochová (ODS): Hizballáh patří dlouhodobě k nejnebezpečnějším teroristickým organizacím

Děkuji, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, chtěla bych navrhnout nový bod na program této schůze s názvem Usnesení Poslanecké sněmovny k zařazení hnutí Hizballáh mezi teroristické organizace. Libanonské šíitské hnutí Hizballáh patří dlouhodobě k nejnebezpečnějším teroristickým organizacím a svými aktivitami destabilizuje nejen oblast středního východu a ohrožuje zejména Izrael coby našeho zdejšího nejbližšího spojence, ale ohrožuje všechny demokratické země světa. V mnohých z těchto zemí také působí a páchá zde teroristické činy.

Mohu připomenout útoky na izraelskou ambasádu a následně na židovskou komunitu v Buenos Aires v letech 1992 - 94, nebo útok na autobus s izraelskými turisty v Bulharsku v roce 2012. Mnoho ilegálních aktivit této skupiny bylo také rozkryto ještě před jejich uskutečněním a v řadě zemí byli příslušníci Hizballáhu souzeni a odsouzeni.

V neposlední řadě důsledkem působení Hizballáhu je rovněž podíl na decimaci běžného obyvatelstva, například v Sýrii, nebo na destabilizaci dalších zemí, například v Jemenu. Po zmíněném útoku na autobus v Bulharsku v roce 2012 Evropská unie přistoupila k tomu, že začala rozlišovat mezi takzvanou vojenskou a politickou větví Hizballáhu. Tu takzvanou vojenskou zařadila na seznam teroristických organizací.

Uplynulá léta potvrzují, že toto odlišení bylo chybou, neboť sám Hizballáh takto rozdvojeně nevystupuje, není patrná žádná oddělená struktura a není zřejmé nějaké dvojí vedení. Rozdělení na dvě větve bylo pouhým diplomatickým úkrokem, který chtěl předejít nějakému konfliktu s ohledem na to, že zástupci Hizballáhu jsou součástí libanonské vlády.

Nejen já se domnívám, že je třeba v tomto zaujmout jasné a čitelné stanovisko a ono nejednoznačné odsouzení působení Hizballáhu jako celku ze strany Evropské unie je třeba napravit. V uplynulých letech a měsících již několik zemí k této nápravě přikročilo. Hizballáh jako celek považují za teroristickou skupinu v USA, v Kanadě, ve Velké Británii, v Nizozemí, v Argentině, v Paraguayi, v Kolumbii, ale dokonce i Arabská liga a další země.

Naposledy k označení Hizballáhu pak přikročilo Německo a Rakousko usnesením svých parlamentů a v Německu bylo působení Hizballáhu na jaře letošního roku zcela zakázáno. V první polovině letošního roku vznikla pak deklarace zákonodárců transatlantických zemí, která taktéž požaduje zařazení Hizballáhu jako celku mezi teroristické organizace a pod tuto deklaraci připojily své podpisy stovky zákonodárců z různých zemí včetně mnohých z nás v této Poslanecké sněmovně.

Domnívám se, že naše Sněmovna by se k této otázce měla postavit jednoznačně a dát najevo naši pozici, kterou bychom vyzvali Evropskou unii, aby svůj postoj přehodnotila a aby pojmenovala věci pravým jménem. Proto bych vám v rámci mnou navrhovaného bodu chtěla předložit návrh usnesení, ve které bychom tak učinili a ve kterém bychom zároveň doporučili vládě, aby se za označení Hizballáhu coby teroristické skupiny aktivně zasahovala.

Jsem si dobře vědoma, že na pořadu dnešní schůze máme celou řadu velmi důležitých bodů, že v současné době skutečně řešíme zcela jiná zásadní témata. Nicméně jsem skálopevně přesvědčena, že nesmíme opomíjet otázky bezpečnosti a zapomínat, že například s koronavirem ze světa nezmizeli ti, kteří ohrožují mezinárodní mír a bezpečí.

To dokládá i video izraelského premiéra Netanjahua adresovaného na konci září 2020 Valnému shromáždění OSN, v němž dokázal, že Hizballáh v rezidenční čtvrti Bejrútu disponuje tajným skladem zbraní, který může způsobit katastrofu obdobnou té, která Libanon postihla při nedávném výbuchu. (Silný hluk v sále. Obrací se na předsedajícího s žádostí o zjednání klidu.)

Děkuji. Ono je to fakt docela náročné přemluvit ten mikrofon a ten hluk ještě s tou rouškou. Můžu vás poprosit, pánové? Děkuji.

Aby bylo projednání tohoto mnou navrženého bodu hladké a abychom jím neblokovali další program, snažila jsem se zmíněný návrh usnesení s některými z vás předjednat. Chtěla bych moc poděkovat kolegům z ANO, konkrétně panu poslanci Janulíkovi, který poslal svoje návrhy, stejně tak panu předsedovi klubu KDU-ČSL Bartoškovi, stejně tak jako kolegyni Heleně Langšádlové z TOP 09, kteří všichni to usnesení viděli, odsouhlasili, doplnili nějaké své připomínky.

Myslím si, vážené kolegyně a kolegové, že by skutečně to mohl být velmi krátký bod, protože věřím, že v této otázce stejně jako v mnoha dalších, které se týkají Středního východu, nalezneme v této Sněmovně konsenzus. Žádám vás tedy o zařazení tohoto bodu do programu. Nebudu říkat, na které konkrétní datum, protože budu pevně věřit tomu, že jak se vlastně spustí ten proces projednávání věcí ve Sněmovně, tak na tento bod vyšetříme nějakých třicet minut a já tady budu moci stát třeba zítra nebo pozítří a žádat vás konkrétně o zařazení na konkrétní hodinu, pokud ten bod zařadíte do programu této schůze.

Dovolte mi, abych vás seznámila s návrhem usnesení. (Stále silný hluk v sále. Opět se obrací na předsedajícího se žádostí o zjednání klidu.)

Děkuji, pane místopředsedo.

Návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

I. konstatuje, že považuje Hizballáh za nedělitelný celek a za teroristickou organizaci, která významným způsobem destabilizuje region Středního východu a prostřednictvím své globální sítě ohrožuje také všechny demokratické země;

II. odmítá zavádějící rozdělování této organizace na vojenskou a politickou část, neboť tato organizace vystupuje jako vnitřně provázaná struktura;

III. vyzývá vládu, aby na úrovni Evropské unie prosazovala opuštění konceptu dělení Hizballáhu na dvě části a jeho úplné zařazení na seznam teroristických organizací;

IV. vyzývá vládu, aby na mezinárodní úrovni prosazovala potlačení vlivu Hizballáhu ve světě v zájmu zvýšení mezinárodní bezpečnosti;

V. konstatuje, že toto usnesení není nepřátelským aktem vůči libanonskému lidu a že má zájem na udržování partnerství s Libanonskou republikou;

VI. vyzývá vládu, aby v tomto legislativním období zahájila práce na přípravě zákona umožňujícího vytvořit po vzoru Francie, Velké Británie, Nizozemí, Lotyšska a Estonska národní seznam teroristických organizací."

To je všechno. Garantuji vám, že za klub ODS v případě, že to zařadíte do programu, bych vystupovala pouze já, abych přečetla ještě jednou usnesení, a že tady skutečně snad není mezi námi nikdo, kdo by to chtěl rozporovat. A myslím si, že ten bod by skutečně mohl být velmi stručný a víceméně bychom se s tím mohli vypořádat během pár minut. Myslím si, že by tento náš krok ocenili i ministři této vlády, kteří by vlastně mohli i v rámci jiných zemí světa říci: Ano, i Parlament České republiky k tomu zaujal stejné stanovisko jako vy Němci, Britové, Američané, Kanaďané, Paraquajci. Vyjmenovávala jsem vám ty země, nebudu se opakovat.

Takže vám děkuji za podporu a prosím vás ještě jednou podpořte tento návrh. Je to z hlediska zahraniční politiky České republiky velmi důležité.

