Černochová (ODS): Kdo za to ponese právní odpovědnost?

Děkuji. Já bych chtěla poděkovat všem kolegyním a kolegům i panu ministrovi za to, že jste vydrželi. Přiznám se, že jsem nečekala, že ten bod zařadíte. Pan ministr tady vyjmenoval celou řadu věcí, které vyplývají z metodiky. Ale neřekl to nejpodstatnější, na co jsem se já ptala a co jsem tady vznášela. To znamená, jak je to s přípravnými třídami.

Přípravné třídy, pane ministře, jsou v souladu s § 47 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Podle tohoto zákona tyto subjekty provozují některé základní školy, obce jako v roli zřizovatele. Konkrétně v Praze třeba vím, že naše městská část Praha 2 má několik takzvaně přípravných tříd. Ty přípravné třídy jsou vlastně mezistupeň po ukončení mateřinky před nástupem do první třídy. A v té vaší metodice, v tom vašem manuálu ani jeden ten manuál tyto přípravné třídy bohužel nezmiňuje. Takže ti ředitelé nevědí, jestli tyto třídy mohou otvírat nebo nemohou. A je to pro ně důležité, protože potřebují vědět ty počty těch skupin 15 dětí a potřebují čím dřív tím líp.

Já jsem vám v tomto duchu psala interpelaci, vy na ni máte 30 dnů, jenže to už bude pozdě. Oni to potřebují vědět v tom termínu co možná nejkratším, aby podle toho udělali ty skupiny.

Pane ministře, chtěla jsem vás poprosit ještě o jednu informaci. V tom manuálu také není zcela přesně určeno, jak to bude s tím pobytem dětí například ze školy, když si budou chtít jít hrát na nějaké hřiště, které ale není v areálu té školy. Jestli tedy na tom hřišti, které sice v tu hodinu bude vyčleněno pouze jim, ale jestli ty děti musí mít roušky. To je další dotaz, který všichni ředitelé také kladou nám jako zřizovatelům a nevědí.

Vy na jednu stranu říkáte, že ten manuál je jenom nějaké doporučení. Na druhou stranu bych tedy chtěla vědět, pane ministře, co se stane, nebo respektive co má tedy udělat ředitel. Protože ten ředitel se dostává tím, že vy vlastně zpochybňujete ten manuál, že není právně závazný, tak se může ten ředitel dostat do složité situace. Protože například rodiče se budou domáhat nástupu během června, kdy už ty skupiny budou vytvořeny, a ředitel nemá žádnou možnost je tedy odmítnout. Stejně tak pokud by se jeden, nedej bože něco někde stalo, nákaza se rozšířila. Tak když se manuál bude dodržovat pouze rámcově, tak kdo za to ponese odpovědnost? Škola, ředitel, ministerstvo, když to je jenom doporučení?

Zřizovatel? Kdo za to ponese právní odpovědnost. Když vy jste v rámci nějakého rozhovoru - myslím, že to bylo pro Seznam, řekl: že slepé dodržování manuálu je hloupost. Tak se to mělo říct těm ředitelům a napsat to do preambule, pak by nekladli tyto otázky, ale oni to zatím celou dobu berou jako závazné. Vaše hotline bohužel nefunguje. Několik dnů se tam snažili fakt dovolat. Opravdu přísahám, pane ministře. Nechci s vámi vést polemiku, ale skutečně několikrát se snažili dovolat a zjistit nějaké informace. Nedařilo se to. Je možné, že to bylo v tom období, kdy vlastně ty manuály vyšly a vaši lidé byli přetíženi. Ale nepodařilo se tam dovolat a některé ty otázky položit. Takže bych poprosila ještě jednou o informaci, jak je to s těmi přípravnými třídami. Jestli budou moct být otevřeny nebo ne.

Jak je to s rouškami mimo objekt školy na hřišti, kde se budou pohybovat pouze děti z jedné té skupiny, a la jako patnácti početné z nějaké školy, tak jestli musí nebo nemusí. Na cestu mít musí, ale jestli je musí mít i na hřišti. A pak tedy se chci zeptat, jak je to s tou právní závazností toho manuálu, kdo tedy ponese zodpovědnost za případně nějaké problémy, které mohou nastat tím špatným výkladem. Tohle jsou všechno věci, které ty ředitele trápí. Pochopte je. Snaží se celou dobu odvádět dobrou práci. Teď je před nimi ten den D, a chtějí dodržet všechno, co se po nich očekává. Děkuji. Vážím si toho, že jste za námi přišel. Ještě jednou děkuji kolegům a kolegyním, že mi ten bod zařadili, a že tady vydrželi.

