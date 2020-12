Černochová (ODS): Nebýt legislativy od ODS nemáte obranu, nemáte armádu

reklama

Děkuji, pane místopředsedo. Hezké poledne, dámy a pánové, já bych postupně reagovat na to, co tady zaznělo z úst pana vicepremiéra Hamáčka a co tady zaznělo i z úst pana premiéra Babiše.

Pan premiér Babiš položil otázku, co občanští demokraté udělali v resortu Ministerstva obrany. Pane premiére, občanští demokraté, konkrétně Alexandr Vondra přijal Bílou knihu o obraně, což se žádnému ministrovi, vašemu ministrovi za tu dobu, kdy jste ve vládě, nepodařilo. Pokud jste nespokojení s tím, jaké návrhy občanští demokraté v Bílé knize měli, měl jste je změnit. Vy jste ale prostřednictvím vašich ministrů neměnili nic, naopak v roce 2013, kdy končila naše vláda, vyhráli jste volby, měli jste prvního ministra obrany Martina Stropnického, tak to byli občanští demokraté, kteří vám tady pomáhali prosadit několik zásadních legislativních norem, kupříkladu zákon číslo 221, o vojácích z povolání, ze kterého žijete v resortu Ministerstva obrany doteď. A nebýt této legislativy nemáte obranu, nemáte armádu, jakou máte. Takže pokud vám váš ministr obrany nedaroval Bílou knihu o obraně, kterou se svým týmem vytvořil Alexandr Vondra, tak vám ji, pane premiére, věnuji. A věnuji vám ji s věnováním Alexandra Vondry, který nastavil pravidla, ze kterých vy a hlavně Armáda České republiky profituje doteď. Takže tolik na dotaz, co jste tam dělali. Co dělal vás ministr Stropnický, o tom tedy kolují velké legendy. Myslím si, že na Ministerstvu obrany zejména spal, protože byť byl nejdéle sloužící ministr obrany, tak neudělal nic. Každý rok vám v investicích zůstávalo tu šest miliard, tu sedm miliard. Proto argumentují i komunisté tím, že oni by neměli možná problém nechat v rozpočtu obrany více finančních prostředků, ale že je vaši lidi neuměli utratit. A to je pravda. Pan Metnar a jeho náměstkyně paní Cupáková byli první, kteří se v letošním roce pokusili vyčerpat rozpočet resortu Ministerstva obrany alespoň na nějakých 94, 95 procent. Já si toho velmi vážím a chtěla bych jim za to poděkovat. Ale neklaďte tady naprosto neuvěřitelně drzé otázky, co ODS dělala na resortu Ministerstva obrany. ODS tam pracovala, byť neměla nejdéle sloužícího ministra obrany, jako se tím chlubil pan Stropnický, kterého jste za to nicnedělání poslal na Zastupitelský úřad do Izraele. Pěkná trafika. Gratuluji.

Co se týče současné situace a toho, co tady říkal pan premiér i pan ministr vnitra Hamáček, opět lež na lež! (zvýšeným hlasem) Dámy a pánové, v roce 2010 byl podíl výdajů na obranu na HDP, v roce 2010, kdy se dostala k moci v polovině roku vláda Petra Nečase, byl podíl výdajů na obranu na HDP 1,39! Pane premiére, víte, kolik je podíl na obranu na HDP v roce 2019? 1,21! (zvýšeným hlasem) Vy jste ani za těch x let, kdy tady vládnete společně se sociálními demokraty, nebyli schopni dosáhnout toho, čeho dosáhla ODS společně s jinými stranami vládní koalice před deseti lety! A vy nás tady budete školit! Vy nás tady budete kárat za to, že jsme nedávali dostatek finančních prostředků? Tohle jsou oficiální data! Jsou to data ze Státního závěrečného účtu. Mám to tady před sebou, mileráda vám to můžu půjčit! A můžu pokračovat. Pojďme se podívat na programové financování! Pojďme tady řešit investice! Když se podíváte opět na programové financování v letech 2011 až 2019, tak uvidíte, že ve chvíli, kdy občanští demokraté končili ve vládě, tedy v roce 2013, tak na programovém financování bylo 12,62 %, ostatní běžné výdaje měly 29,81 %, o mandatorech nebudu hovořit. Ovšem za vaší vlády, za vlády vašeho pana ministra obrany Stropnického... já počkám, až pan Hamáček domluví... (Poslankyně Černochová se otáčí na ministra vnitra.) za pana ministra obrany Stropnického byl podíl na programovém financování 10,54 %! Co se nám to tady snažíte namluvit, že my jsme neinvestovali? My jsme investovali! Stejně tak mám tady další křivku, přehled vývoje rozpočtů a výdajů, čerpání prostředků na roky 2009 až 2019. V roce 2010 byl rozpočet schválený... nebo budu říkat rozpočty po změnách 49 143 000 000. Ve chvíli, kdy končila naše vláda v roce 2013, bylo to pololetí, tak skutečnost rozpočtu byla 42 miliard 527 (?). Ovšem pokud se podívám do doby konjuktury, konjunktury, kdy jste vy promarnili jedinečnou příležitost modernizovat naši armádu právě díky tomu, že váš ministr obrany Stropnický byl naprosto neschopný, tak tady je to evidentně vidět na těch číslech, že pokud vy byste v době konjunktury spustili akviziční projekty, které už tehdy byly připravené, tak jsme se dneska dostali úplně do jiné situace. A nevydírali by vás tady komunisté! A nikdo mně nemůže upřít to, že od roku 2010, kdy jsem v této Poslanecké sněmovně, tak se snažím, aby v resortu Ministerstva obrany byl dostatek finančních prostředků, aby byl zapojený český průmysl, aby akviziční procesy fungovaly rychle a efektivně! O to se budu snažit dál, pokud dostanu od voličů šanci pokračovat ve své práci. Je mi velkou ctí, že můžu být předsedkyní výboru pro obranu této ctihodné Poslanecké sněmovny a že se můžu společně s mými kolegy skutečně snažit o to, abychom panu ministrovi obrany vytvořili podmínky a zázemí pro jeho práci. Nemůžete říct ani slovo, že by někdo z občanských demokratů v tomto výboru kritizoval postupy Ministerstva obrany ve věcech navyšování finančních prostředků či spuštění akvizičních projektů! (zvýšeným hlasem) Takže to, co tady od vás zaznělo, je skutečně nehorázné a já se velmi zlobím, protože jsme to my, kteří tady zachraňujeme to, že vám nedodají hlasy vaši přátelé z koalice na vysílání vojáků do zahraničních operací, že tady předkládáme vlastně legislativu a obhajujeme vaši legislativu, která se týká vašich resortů! Takže si vyprošuji, abyste si tady bral do úst ODS a abyste říkal, co jsme my na resortu obrany dělali! (zvýšeným hlasem) Pracovali jsme tam a pokud nevíte, tak vám na příští jednání výboru Poslanecké sněmovny nebo přijďte na jednání výboru pro obranu a předám vám s věnováním Bílou knihu o obraně Alexandra Vondry! (zvýšeným hlasem)

Mgr. Jana Černochová ODS



